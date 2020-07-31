【立法會選舉】林鄭：需押後選舉至明年9月5日　指海外選民及長者難如期投票

▲ 林鄭月娥公布押後選舉決定。（曾耀輝攝）

特首林鄭月娥今（31日）宣布，因應疫情押後選舉，指舉行選舉或涉及人群聚集，構成極大感染風險，形容這是艱難決定。她又強調，押後選舉由政府決定，沒有跟選舉管理委員會討論過。

她引述衞生防護中心意見，指冬季或有較大感染風險，加上政府《財政預算案》等法案有審議周期，立法會也不能停擺或真空。她稱香港選舉也有周期，重新啟動就要3至4個月，又要讓剛滿18歲市民參與選民登記，料重啟選舉要以年計，作為周期。

政府會援引《緊急法》，押後選舉至2021年9月5日。

【立法會選舉】因應疫情押後舉行 林鄭：抗疫以來最艱難決定

特首林鄭月娥稱，立法會換屆選舉是過去4年以來，規模最大；登記選民高達440萬人，選出70個議席，開放逾610個投票站，也涉及人群聚集，構成極大感染風險。

她又稱，因應抗疫措施，部分海外或身處內地的選民，未必能如期9月6日返港投票；而候選人開展選舉工程也有難度。另外，由於以往用作點票中心的亞博館，將用作社區治療設施，要另覓地方作點票中心，有一定難度。

她也提到，71歲以上長者選民，有60萬人；長者於疫情當中，病發以至死亡率也較非長者高，投票或面臨額外健康風險。她稱現時亦無郵遞及網上投票安排，無可避免逾300萬人或外出投票。

她又援引國際組織數據，指截至7月15日，有62個國家及8個屬地，因應疫情押後選舉。另一組織數據亦稱，由2月21日至7月26日，至少68個國家和地區押後選舉，只有49個國家或地區如期舉行選舉。而英國和澳洲，也會各自押後選舉至2021年舉行。

選管會主席馮驊早前去信林鄭稱，料選舉有高投票率，票站難按衞生防護中心指引，套用社交距離措施，有交叉感染風險。

林鄭月娥於開場白時表示，為了公共安全，市民的健康，確保選舉可以在公平公正的情況下舉行，決定押後立法會選舉。她稱將援引《緊急法》作為法律基礎，又強調有關決定獲中央政府支持。

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記者：蘇文軒、吳卓峰