【中秋節2020】榮華餅家推6折限量B.Duck月餅　基金會每張月餅券捐$40助基層

▲ 榮華餅家推6折限量B.Duck月餅！

每逢中秋節， 大家都會買月餅和家人朋友一起分享，團聚一起。如果可以買用餅同時做善事祝福基層，相信為中秋節帶來深一層的意義。

非牟利機構伙伴教育基金會與榮華月餅合作，由即日起至9月1日，大家在指定網站或透過全港多間學校家教會，即可以6折起訂購兩款香港榮華餅家月餅券：2020年限量別注版「榮華 x B.Duck 小黃鴨流沙奶黃月餅」及「榮華雪彩繽紛冰皮月餅」。

基金會每張月餅券捐出HK$40予基層學校或家長教師會，藉此能舉辦更多開闊學生視野的活動。

兩款義賣月餅

1. 榮華 x B.Duck 小黃鴨流沙奶黃月餅 籌款價：HK$178（標準價：HK$278）

▲ （圖片由榮華月餅提供）

1盒4個 （每個月餅重量：45g） 印有B.Duck 模樣的月餅

金黃外皮包裹著幼滑的流沙奶黃及甘香蛋黃

每盒更附送保溫袋

大家可以於2020年8月24日至9月26日期間，在15 間指定香港榮華分店換領。

2. 「榮華雪彩繽紛冰皮月餅」 籌款價：HK$177（標準價：HK$299）

▲ （圖片由榮華月餅提供）

一盒9個，共5款口味

芒果粒粒綠豆蓉冰皮月餅（180 克 x 1）、藍莓粒粒芝士味白豆蓉冰皮月餅（55 克 x 2）、士多啤梨綠豆蓉冰皮月餅（55 克 x 2）、黑芝麻軟心綠豆蓉冰皮月餅（55 克 x 2）、香濃朱古力豆蓉冰皮月餅（55 克 x 2）

大家可於2020年8月19日至9月26日期間，在香港榮華全線分店（機場及九龍灣分店除外）換領，或於2020年9月27日至9月29日期間，在15間指定分店換領。

訂購方法

由即日起至2020年9月1日填妥「網上訂購表格」

查詢電話：3743 0850（星期一至五上午 9 時至下午 6 時；以及星期六上午 9 時至下午 1 時）

月餅券領取方法

親臨伙伴教育基金會領取 （地址：香港上環德輔道中 304-306 號余氏大廈一樓）

以掛號方式寄至學校

順豐站/工商/住宅地址（運費到付）

香港郵政局掛號郵寄（購買滿 HK$500免郵費；派送時間以當時公布郵政服務情況為準。）

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責任編緝：王芷瑩