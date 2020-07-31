【捐血助人】本港血庫存量見底告急　麻醉科醫生呼籲捐血助產婦癌童

▲ 一名麻醉科醫生在Facebook發文呼籲捐血助人。

本港捐血人次近日大減，紅十字會輸血服務中心表示，血庫存量已下降至極低水平，急需市民捐血。一名麻醉科醫生近日在Facebook發文，指自己工作上經常需要幫人輸血，捐血可以挽救生命垂免的車禍傷者、患上癌症的小朋友，或失血過多的產婦，希望市民能捐血助人。

一名麻醉科醫生在Facebook發文指，最近工作時常被血庫問：「醫生，係咪一定要輸呀？剩番一包咋。」而她通常回覆：「畀我啦。真係要㗎。做手術呀。唔畀會死㗎。」

她指自己很少發文呼籲捐血，但她作為一名麻醉科醫生，經常幫人輸血，知道捐血相當重要：

我很明白，沒有血，真係很多病人都會死。我可以告訴你，一包血，絕對可以令一個要做手術的BB起死回生。

她表示，每天都有許多病人需要血液，當中包括誕下嬰兒時流了很多血的媽媽、意外被車撞了的路人、患上癌症的小朋友，而她直言：「血，沒有替代品啊。」她又指，其實捐血中心已實施了防疫措施，如果出門後、回家前，不妨到捐血中心捐血。

紅十字會輸血服務中心周三（29日）表示，血庫存量已下降至極低水平，只有約3至4日存量。而香港醫學專科學院主席劉澤星稱，近日血庫告急，醫院每天需要250公升血液。對於醫院急症室及各醫院部門也非常重要，例如輸血以救治危重病人，以及用於器官移植和緊急手術等的需要。他呼籲各院士與公眾一起，為捐血出一分力。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣