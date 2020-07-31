【風暴消息】天文台晚上8時40分發出3號強風信號　但改發8號風球機會較低

香港天文台今晚（31日）8時40分發出三號強風信號，即香港近海平面處現正或預料會普遍吹強風，持續風力達每小時41至62公里，陣風更可能超過每小時110公里，且風勢可能持續。

在下午9時，該熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約520公里，即在北緯17.8度，東經112.8度附近，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向海南島至北部灣一帶。

按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚（31日）至明日（8月1日）與香港保持500公里或以上距離，隨後逐漸遠離本港，預料本地風勢不會顯著增強，改發八號烈風或暴風信號的機會較低。

受到該熱帶低氣壓的外圍雨帶影響，本港普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。預料三號強風信號會維持一段時間。在過去一小時，大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時55及51公里，最高陣風分別超過每小時73及57公里。

【天氣預測】天文台非首次直接發出三號風球 對上一次於2000年發生

▲ 未來九日天氣預測。

根據天文台香港9天天氣預報，明日（8月1日）多雲，有狂風驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大。海面有大浪及湧浪，氣溫介乎26至29度；隨後幾天仍然多雲，有驟雨和雷暴，下周五（8月7日）開始短暫時間有陽光。

另外，澳門氣象局在傍晚（31日）表示，位於南海北部的季風低壓已發展為熱帶低氣壓，預料向西北方向移向海南島一帶，強烈季候風信號將於今晚8時轉為3號風球，藍色風暴潮將同時生效，預料改發8號風球可能性低。

澳門天氣不穩定，有雷雨及雨勢有時頗大，風力間中達強風程度及有陣風。同時在風暴潮和天文潮共同影響下，8月1日至4日早上內港一帶會出現水浸，預料水浸高度為0.5米以下。

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記者：郭詩詩、蘇文軒