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【麵包食譜】3孩靚媽陳倩揚新手烘焙　分享自家製蝴蝶麵包食譜

親子 17:13 2020/08/06

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

陳倩揚新手烘焙試做蝴蝶麵包成功！（陳倩揚fb圖片）

3孩媽媽陳倩揚（Skye）靠健康飲食去減肥，終成功於半年內減去30磅，沒有反彈。她認為要長遠建立適合自己的飲食模式才是上策。熱愛下廚的她近日有見蝴蝶麵包大熱，作為烘焙新手的她日前在facebook開live，與粉絲一同試做蝴蝶麵包成功，並分享了以下食譜︰

可按口味加入紅菜頭汁、綠茶粉及朱古力粉。（陳倩揚fb圖片）

蝴蝶麵包食譜（8個份）

材料︰

高筋麵粉 200g
奶粉 25g (可選，或改用椰子奶粉)
糖 20g-30g (20g為少甜版)
鹽 2g
無鹽牛油 20g
奶 100ml-120ml  (+/- 20ml 視乎麵團濕度)
酵母 2.5g
蛋 1隻 (可選，加蛋要減水份)
*可加朱古力粉或綠茶粉 8-10g
*或加入紅菜頭粉或鮮搾紅菜頭汁

麵團製法︰

1. 於麵包機加入高筋麵粉、椰子奶粉、鹽、糖、酵母，或加蛋；
2. 麵包機開麵團模式（搓粉+發酵），期間慢慢加奶及牛油；

用麵包機開麵團模或搓粉及發酵。（影片截圖）

3. 完成取出麵團，蓋上保鮮紙，靜止約30分鐘；
4. 取出麵團，排氣搓勻滾圓，分割8等份；
5. 每個用擀麵棍壓平排氣。

蝴蝶造型︰

1. 用一個細圓形模具（樽蓋、唧咀等等size合用就可以）在中間印個圓形做記號；
2. 𠝹開7下，以時間方向定位︰約12點位置𠝹2下、6點位置𠝹一下、跟著順時針於1點半、4點半、7點半、10點半位置各𠝹一下；

將麵團𠝹開7下。（影片截圖）

3. 輕輕托起中間上層蝴蝶位置；
4. 將下層兩邊的角貼合；
5. 將上層蝴蝶輕輕放在上面及整理一下形狀；
6. 中間12點位置留一條麵團，將麵團往下捲好收口；

約12點位置的一條麵團放下來。（影片截圖）

7. 另一邊重覆以上做法。

烤焗︰

1. 用烘培布蓋著發酵等45分鐘，並預熱焗爐；

已造型的麵包發酵後入焗爐。（陳倩揚fb圖片）

2. 將麵包放入焗爐。

【原味】以170度焗12至15分鐘
【有顏色】130度焗25分鐘
*較低溫烘焗不易走色。

更多有關陳倩揚的減肥心得，即睇【上一頁】

 

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記者︰林綺玲

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