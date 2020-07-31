【新冠肺炎】房署合約技術助理染疫　在大圍隆亨邨榮心樓工作不與居民直接接觸

▲ 一名房屋署承辦商聘用的合約技術助理確診，她在沙田大圍隆亨邨榮心樓的房屋署北區及沙田南分區保養辦事處工作。（程志遠攝）

本港今日（31日）新增121宗新冠肺炎確診個案，房屋署表示，今日獲悉一名承辦商聘用的合約技術助理確診染病，她於沙田大圍隆亨邨榮心樓的房屋署北區及沙田南分區保養辦事處（保養辦事處）工作，負責監督樓宇裝備工程事宜，一般不會與居民有直接接觸。

房屋署指，該名助理最近一次在保養辦事處上班的日期為7月17日，因家人確診而被列為緊密接觸者，自7月28日起已在檢疫中心接受強制檢疫，最近亦沒有外遊記錄，於上班期間有佩戴口罩，並一直進行體溫探測，體溫正常。

房屋署已按照衞生防護中心指引，全面清潔和消毒該保養辦事處，亦已提醒員工注意個人衞生，時刻提高警覺，如發現身體不適，必須馬上求醫，並會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合中心的防疫措施。

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記者：陳曉瑩