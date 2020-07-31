【新冠肺炎】房署合約技術助理染疫 在大圍隆亨邨榮心樓工作不與居民直接接觸
社會 18:08 2020/07/31
本港今日（31日）新增121宗新冠肺炎確診個案，房屋署表示，今日獲悉一名承辦商聘用的合約技術助理確診染病，她於沙田大圍隆亨邨榮心樓的房屋署北區及沙田南分區保養辦事處（保養辦事處）工作，負責監督樓宇裝備工程事宜，一般不會與居民有直接接觸。
房屋署指，該名助理最近一次在保養辦事處上班的日期為7月17日，因家人確診而被列為緊密接觸者，自7月28日起已在檢疫中心接受強制檢疫，最近亦沒有外遊記錄，於上班期間有佩戴口罩，並一直進行體溫探測，體溫正常。
房屋署已按照衞生防護中心指引，全面清潔和消毒該保養辦事處，亦已提醒員工注意個人衞生，時刻提高警覺，如發現身體不適，必須馬上求醫，並會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合中心的防疫措施。
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記者：陳曉瑩