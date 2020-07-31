【怪風來襲】打風前夕兩名工人被困吊船 左搖右擺下擊毀幕牆玻璃受傷送院

▲ 紅磡商廈吊船被怪風吹歪。

天文台今日（31）下午四時多表示，位於南海中北部的季風低壓正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，會考慮在今晚發出三號強風信號，並取消強烈季候風信號，詳情即看：【天氣預測】天文台考慮今晚發出三號強風信號 周末狂風大驟雨及雷暴

事實上本港昨日風勢開始加強，昨日（30日）下午4時許，有市民拍攝到兩名分別44及45歲的男工人於紅磡德豐街海濱廣場1座，正駕吊船從頂層降下正進行外牆工程，至約11樓高空時，突然刮起大風，工人被困吊船，吊船更左搖右擺下並持續於半空中反復盤旋，更撞擊毀幕牆玻璃，情況相當驚險。

▲ 吊船在半空中來回盤旋，十分驚險。（網上影片截圖）

【天氣預測】天文台考慮今晚發出三號強風信號 周末狂風大驟雨及雷暴

多名途人見狀報警，消防到場將吊船升回大廈天台，吊船中兩名工人擦傷及不適送院，送院時清醒。

▲ 2名工人被困吊船上。（網上影片截圖）

社交網站也流傳另一條長約38秒的片段，該條片段是從大廈內往外拍攝。從短片中可見，吊船上的兩名工人被困期間，表現冷靜，他們捉緊吊船，其中一名工人不時望向天台，估計是在視察吊船的鋼纜，其餘一名工人則手持吸盤希望穩定吊船，吊船在空中不斷搖晃，更撞向大廈的墻壁，令人膽戰心驚。

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記者：郭家穎