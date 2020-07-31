車房爆炸案技工誤殺罪成　還押下周判刑

▲ 涉案車房技工3項誤殺罪成，案件押後至下周二判刑。（經濟日報資料圖片）

2015年慈雲山車房爆炸案，車房東主、的士司機及車房毗鄰玻璃店女東主於爆炸中身亡，涉案車房技工早前否認3項誤殺罪受審，由4男3女組成的7人陪審團今經過約7小時商議後，一致裁定被告3項誤殺罪成，案件押後至下周二判刑。

被告黎駿豪（38歲）聞判後神情失落，不時探頭向公眾席張望，而被告的家屬則於公眾席上低頭落淚，散庭後被告與家人隔著犯人欄道別，眾人均哭成淚人。法官將案件押後至8月4日判刑，期間被告需還押。

被告被控於2015年4月26日在香港，因嚴重疏忽而非法殺死3名死者，即車房東主胡漢偉、的士司機陳錦波及毗鄰玻璃店女東主伍靄霞。

控方案情指，案發當日早上，陳駕駛涉案的士與妻子外出為即將結婚的女兒派帖，期間發現駕駛不順暢，逐將的士駛往孖鏡車房作檢查。的士到達車房後，被告作為當日唯一上班的技工，隨即檢查的士，並將的士的石油氣缸拆下，以檢查內裡的石油氣泵。

控方指，只有具備相關專業資格的人士才可維修石油氣泵，但被告雖然曾修讀相關課程卻未能畢業，因此他不符合資格，但被告仍繼續以坊間流傳的方法嘗試維修的士的石油氣泵，即打開石油氣缸先讓石油氣流出以降溫。

控方指，由於當時車房的捲閘落下大半，因此石油氣填滿整個車房，並積聚於維修槽內，調查人員相信是車房內一部開動的電風扇掉落維修槽時產生火花，從而引發今次爆炸。

辯方則反駁指，控方於審訊期間依賴閉路電視片段拍到被告進出車房，便形容被告當時正於車房內維修石油氣泵，但實際上沒有人肯定當時被告在車房內做什麼，他可能只是上廁所或到閣樓，專家亦只指出「有人」拆除了的士石油氣缸等，但辯方指有人並不一定是被告。

辯方又指，被告於爆炸中亦身受重傷，而胡、陳兩名死者站於車房外，似乎3人當時均沒有預視到會有死亡風險。若然陪審團認為被告預視到死亡風險而仍進行相關工序，即構仍嚴重疏忽，否則控方則無法證明被告的嚴重疏忽，亦應裁定被告罪名不成立。

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記者：楊詠渝