前律政司高級檢控官涉踢凹的士　凹痕與鞋不符上訴得直

▲ 法官頒下判詞裁定布偉倫上訴得直，定罪被撤回。（經濟日報資料圖片）

前律政司高級檢控官布偉倫（Edward Joshua Brook）於前年疑不滿被拒載，涉踢凹的士車身，經審訊後被裁定刑事損壞罪成，布偉倫早前向高等法院提出上訴，法官今（31日）頒下判詞裁定其上訴得直，定罪被撤回。判詞指出，原審裁判官在考慮上訴人的供詞時，未有恰當地考慮比重，車身凹痕存有疑點。

涉案上訴人布偉倫（Edward Joshua Brook；60歲），去年經審訊後被裁定1項刑事損壞罪名成立。控罪指，他於2018年3月16日，在中環雲咸街55號無合法辯解而損毀王季林駕駛的的士。

法官於判詞中指，上訴人被指控於案發當日用腳踢凹涉案的士的車身，惟車身凹痕為長條形，不像是鞋尖或腳踢所能造成，而控方在原審中呈上的照片亦未能清晰看見凹痕，案件中欠缺了直接證據去證實車門凹痕的成因。

判詞續指，原審裁判官倚賴案中的士司機的供詞，該的士司機供稱案發時，他告知上訴人不載客，其後聽到大聲響，下車後上訴人稱因他拒載而踢的士，惟上訴人對此提出質疑，指出該的士司機並非1名過往有良好品格的證人，該的士司機在過去曾有案底，而事發後曾要求上訴人賠償2.5萬元維修費，其後卻向警員改稱是精神方面的賠償，該的士司機亦未能提供行車記錄儀片段。

判詞又指，上訴人在原審中提供了1份供詞，裁判官卻只考慮了供詞中對上訴人不利的證供，包括上訴人承認自己曾踢的士，卻沒有考慮到上訴人供詞中無罪的證供，即上訴人指出自己當時踢中的位置並非控方所指的位置。

法官在判詞中指出，法庭在考慮案中上訴人的自願供詞時，鑑於沒有宣誓及盤問，須公平地考慮每一個部份，及賦予恰當的比重，而原審裁判官在考慮上訴人供詞時，如果套用上述原則，車門凹痕的成因及造成時間則會存有疑點。法官因此裁決上訴人上訴得直，定罪獲撤。

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記者：王仁昌