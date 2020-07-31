【立法會選舉】曾國衞：2020年立法會選舉告終　但選舉舞弊條例仍然有效

▲ 政制及內地事務局局長曾國衞表示，2020年立法會選舉將會告終，但《選舉(舞弊及非法行為)條例》仍然有效。(曾耀輝攝)

特首林鄭月娥今（31日）宣布，因應疫情押後選舉，指舉行選舉或涉及人群聚集，構成極大感染風險，形容這是艱難決定。

律政司司長鄭若驊表示，因疫情屬危害公眾安全的緊急情況，故引用《緊急情況規例條例》是唯一可行方法，訂明新一屆立法會換屆選舉為2021年9月5日，撤銷2020年9月6日換屆選舉的公告，選舉程序即告終結，政府會向已招致選舉開支的候選人，按申索指引支付款項和退回按金，選舉主任和候選人仍須履責任，參選人可申報競選開支。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，隨著規例生效，2020年立法會選舉將會告終，但仍有一些事情要提醒，候選人仍要向選舉主任備妥交本，讓公眾查閱，而且《選舉(舞弊及非法行為)條例》仍然有效。他們仍要交申報書，申報清楚選舉捐贈，此舉可讓政府向候選人支付回款項，以及妥善審查候選人使用清楚，候選人也要將任何未用的捐贈，交給公共慈善機構。

曾國衞又指，如相關參選人被選舉主任如決定提名無效、拒絕接納，政府不會為相關參選人安排付款，稍後政府會有詳細指引。而無論提名有效與否，已交的選舉按金都會予以退回。

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記者：洪芷晴