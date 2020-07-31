【立法會選舉】港府宣布押後選舉　港澳辦：合理合法、不損市民自由

港府今日（31日）宣布，原訂今年9月的立法會選舉押後一年舉行。港府記者會還未結束，國務院港澳辦及中聯辦已分別發聲明，就押後選舉表達支持。

港澳辦表示，港府因疫情蔓延決定推遲選舉，是體現出對市民生命安全及身體健康，的高度負責態度，直言推遲選舉是十分必要，強調是合理合法，中央是充分理解和支持。

港澳辦認為，推遲選舉不會影響政權機關正常運作，亦不損害香港市民依法享有民主權利和自由，全國人大常委會將會盡快，就立法機關空缺問題作出決定，強調祖國是香港戰勝疫情和一切風險的堅強盾牌，中央已決定派遣內地檢測人員，協助開展大規模核酸檢測篩查、幫助香港加快建設臨時隔離及治療中心。

中聯辦亦表示，理解及支持推遲選舉，認為是保護市民健康和生命安全的負責任之選，但香港疫情於本月初急轉宜下，連日來各界呼籲推遲選舉，期望選舉能在公眾安全、公平公正下進行，港府今次決定符合憲法、基本法及香港法律，體現對科學防控的尊重、對市民生命健康安全的擔當，是順應主流民意。

中聯辦續指，沒有安全選舉環境，便談不上選舉公平公正，而疫情以來至少68個國家或地區推遲選舉，強調尊重科學，生命至上，是國際社會的共識。

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責任編輯：陳宛彤