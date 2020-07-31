車房爆炸案中痛失妻子　七旬玻璃店東仍掛念亡妻

▲ 伍乾元稱仍非常掛念亡妻。（資料圖片）

七旬玻璃店東於車房爆炸一刻剛好到對面馬路收咸魚，僥倖逃過一劫，但卻痛失老伴，事隔5年，店東表示仍非常掛念亡妻，現在生活「一個人孤孤獨獨咁」，被問及有否痛恨涉案被告，店東坦言「我想炸死佢添呀！」。

案中其中1名死者伍靄霞是肇事車房毗鄰玻璃店的女東主，案發時她正身處閣樓，而丈夫伍乾元則正好過對面馬路收咸魚。伍乾元早前於庭上供稱，他聞爆炸巨響後，回頭看到火球衝進店內，整間店舖陷入火海，他聽到妻子在閣樓呼救，並於消防員到場後促消防員救出妻子，唯消防員當時表示火勢太大未能入內，最終妻子被救出時已燒焦。

對於涉案被告車房技工黎駿豪被裁定3項誤殺罪成，伍乾元認為裁決還妻子一個公道，「而家乜都無喇，太太又無，生意又無埋。」他指出事發後玻璃店所在的大廈亦遭爆炸炸毀，每戶需支付20萬元維修費，連同他早前入稟向被告索償的律師費，伍乾元已損失約30萬元。

被問及有否痛恨被告，伍乾元激動坦言「我想炸死佢添呀！唔係佢，成棟大廈點會咁嘅結果。」伍乾元又談及案發時的景況仍歷歷在目，「呢世人都忘記唔到」，他語帶唏噓地形容至今仍十分掛念妻子，現時生活十分孤獨，「有人講無人聽囉」。

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記者︰楊詠渝