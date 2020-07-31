【茶葉推介】初摘大吉嶺茶帶堅果香氣能去油解膩　茶藝師教你品嚐「茶界香檳」【附3個保存茶葉貼士】

▲ Tea WG的2020初摘大吉嶺茶登場！（圖片由Tea WG提供）

對茗茶愛好者而言，能在對的季節飲對的茶葉，再懂得用對的方法沖泡及品嚐茶葉，是極致的享受。茗茶品牌Tea WG的2020初摘大吉嶺茶登場，茶葉由人手採摘，味道香甜及散發清爽的堅果香氣，擁有「茶界香檳」的美譽。TOPick請教專業茶藝師Jacky這茶葉的特色及品嚐方法。

大吉嶺茶葉特色

▲ 2020初摘大吉嶺茶（圖片由Tea WG提供）

大吉嶺茶園位於印度東北部喜馬拉雅山山脈的山麓丘陵，碧綠地帶由海拔2,000米高之地延綿至深山山谷。大吉嶺茶葉以人手採摘，並挑選最優質細嫩的茶葉，沿用最傳統的步驟及技巧精心處理，因此沖泡出的大吉嶺茶湯帶有香甜的水果香韻以及清爽的堅果香氣。

初摘大吉嶺茶 (Darjeeling First Flush Tea) 的收成只佔全年大吉嶺茶產量的百分之二十，因此極為罕有並受到茶饕追捧。

沖泡及飲用建議

Jacky表示要以最佳狀態品嚐初摘大吉嶺茶，沖泡方法非常重要。首先，用暖水浸泡茶杯約1分鐘，令杯身溫暖。然後，再用95度滾水（水滾熄火待20秒）沖茶。泡2-3分鐘便可隔開茶葉飲用。

Jacky續指由於初摘大吉嶺茶口味清新淡雅，所以茗茶時可配搭味道比較清淡的食物，便可互相映襯，發揮兩者的味道，例如配搭魚及雞肉。而這種茶葉是紅茶的一種，有去油解膩作用，因此也可用來配搭蓮蓉月餅享用。

保養茶葉貼士

Jacky表示茶葉若保養得合宜，其實可以存放很久，甚至超過產品上的保質期。他建議大家可以把茶葉放到真空罐裡，把茶葉放在陰涼位置，避免被陽光直射。這樣，大家便可把喜歡的茶葉珍藏，慢慢品嚐。

2020初摘大吉嶺茶詳情

售價：HKD$368

開售日期：2020年8月1日起

開售地點：全線Tea WG沙龍及精品店

凡於2020年8月1日至31日期間購買2020初摘大吉嶺茶 (2020 Darjeeling First Flush Tea) ，即可獲贈一包純棉濾茶袋 (價值HKD$38) ，送完即止。

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責任編緝：王芷瑩