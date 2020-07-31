【新冠肺炎】政府：竹篙灣檢疫設施可抵擋十號風球颶風

▲ 竹篙灣檢疫營舍第一期工地，以「組裝合成」建築法分別興建100個和700個檢疫單位。（fb圖片）

天文台或考慮今晚（31日）懸掛三號風球，外界憂慮竹篙灣檢疫設施，或難抵擋強風。土木工程拓展署和建築署稱，所採用的設計風速高於香港天文台十號風球的陣風風速。

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署方稱，在竹篙灣檢疫營舍（第一期）工地上，以「組裝合成」建築法分別興建100個和700個檢疫單位。根據已核准的設計，檢疫營舍單位柱底與石屎底座是以螺絲帽及相關組件建造接駁。這種連接方法常見於香港以及海外的「組裝合成」建築物設計中，其優點為便於裝拆，並能有效控制其質量。



另外，檢疫營舍單位是按屋宇署《香港風力效應作業守則》而設計，所採用的設計風速高於香港天文台十號颶風信號的陣風風速。



檢疫營舍工程所涉及的建造過程，均在土木工程拓展署和建築署按已核准的設計全程監管下進行，並根據相關質量及程序要求驗收。

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責任編輯：吳卓峰