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【新冠肺炎】政府：竹篙灣檢疫設施可抵擋十號風球颶風

社會 19:58 2020/07/31

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

竹篙灣檢疫營舍第一期工地，以「組裝合成」建築法分別興建100個和700個檢疫單位。（fb圖片）

天文台或考慮今晚（31日）懸掛三號風球，外界憂慮竹篙灣檢疫設施，或難抵擋強風。土木工程拓展署和建築署稱，所採用的設計風速高於香港天文台十號風球的陣風風速。

【怪風來襲】打風前夕兩名工人被困吊船 左搖右擺下擊毀幕牆玻璃受傷送院

署方稱，在竹篙灣檢疫營舍（第一期）工地上，以「組裝合成」建築法分別興建100個和700個檢疫單位。根據已核准的設計，檢疫營舍單位柱底與石屎底座是以螺絲帽及相關組件建造接駁。這種連接方法常見於香港以及海外的「組裝合成」建築物設計中，其優點為便於裝拆，並能有效控制其質量。
 
另外，檢疫營舍單位是按屋宇署《香港風力效應作業守則》而設計，所採用的設計風速高於香港天文台十號颶風信號的陣風風速。
 
檢疫營舍工程所涉及的建造過程，均在土木工程拓展署和建築署按已核准的設計全程監管下進行，並根據相關質量及程序要求驗收。

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責任編輯：吳卓峰

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