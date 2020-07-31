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【選舉延期】提名期被DQ未來一年仍可任議員？　林鄭：需視乎人大處理

政治 20:07 2020/07/31

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行政長官林鄭月娥。（曾耀輝攝）

特首林鄭月娥宣佈，將立法會選舉押後一年，至2021年9月5日舉行。對於立法會真空期的問題，政府已尋求中央呈交緊急報告，尋求支持和指示，而國務院亦會提請人大常委會作出決定。對於有現任立法會議員在今次選舉提名期間，被選舉主任裁定提名無效，未來一年又是否可繼續擔任立法會議員？

林鄭月娥說，有關問題屬於假設性，暫時未知全國人大會如何處理「真空期」問題，但她個人認為，一個符合邏輯的解決方法，是容許第6屆立法會任期，自動延長一年，這也是立法會條例第11條，原本設計的精神，但強調「這未必是人大常委會作的決定」。

林鄭月娥續指，這會出現一個情況，即是提名期間被DQ的議員，將以現任立法會議員的身分回到立法會。她說，政府未有就此進行研究，但會依法辦事。

提名有否資格是一條條例，但一個現任立法會議員，我都要有法律的基礎，如何可以令到他不能繼續擔任立法會議員，不是一個隨意的，因為你在那裡過不到關，在這裡也要走，並不存在這個考慮，一定要視乎有否足夠的法律基礎。

律政司司長鄭若驊補充，選舉主任作出提名是否有效的決定時，是考慮參選人當時參選的情況，有無意願繼續擁護《基本法》及香港特區。

至於在今次選舉被DQ提名資格的現任區議員，是否能繼續擔任有關區議會職位，林鄭同樣表明，即使在提名期被DQ，但其今日的身份仍是區議員，他是否可繼續擔任，要視乎其證據及言行才會作出決定。    
 

責任編輯：李淇

立法會選舉 基本法 選舉 林鄭月娥 鄭若驊 立法會 區議會 律政司 香港

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