醫管局今年首季錄4宗病人體內遺留手術工具案件　62日大膽管閉塞嬰兒術後揭體內導管藏外層保護套

▲ 公立醫院在今年首季錄得4宗醫療風險警示事件。（經濟日報資料圖片）

管局最新一期《風險通報》揭示公立醫院今年首季共發生4宗醫療風險事件，全部為手術或介入程序後遺留醫療物料在病人體內的個案。

其中一名只有62日大、因膽管閉塞而需要接受肝膽引流手術的嬰兒，在醫護替他完成插入導引線外周置入中央靜脈導管後，照X光下被發現導管內有不明的不透光異物。院方其後移除有關異物，證實屬導管的外層保護套，嬰兒目前情況穩定。

另一宗個案指出，病人接受前十字韌帶重建手術及左膝半月板修復手術，醫護在無事先通知下使用了外科縫合器，而手術雖然順利完成，但其後患者左膝被發現有外科縫合器末端脫落的金屬碎片，要再做手術取出。

其餘兩宗個案則涉及一名骨折患者在手術後被發現有約1.5厘米的破碎鑽頭尖遺留在骨頭內，需進行手術移除異物；另有病人護理傷口過程中，被發現有物料一直沒有沖洗好。

醫管局促醫護團隊在進行手術及護理病人傷口前，要熟悉儀器操作，並小心檢查各項程序，以及建立有效的通訊系統記錄及管理病人。

此外，《風險通報》提及，重要風險事件類別呈報的個案則有9宗藥物事件，主要涉及藥物處理失當、已知藥物過敏、危險藥物等。有個案顯示一名因胸痛入院的病人，檢查後現缺血問題，獲醫院處方80毫克的阿司匹靈，院方之後發現他對阿斯匹靈過敏，因此列為藥物處理失當事件。

醫管局發言人補充，已經深入檢討及分析事件的根源，從中汲取有關病人安全的寶貴經驗，防止日後再發生同類事件。

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記者：陳曉瑩