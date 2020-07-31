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刑事檢控專員梁卓然辭職　據悉與律政司司長鄭若驊意見不一

社會 20:15 2020/07/31

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律政司刑事檢控專員梁卓然請辭。（經濟日報資料圖片）

近年處理多宗涉及佔中及反修例案件的律政司刑事檢控專員梁卓然，據悉，梁卓然於日前已向律政司請辭，並於今（31日）日向同袍發出電郵透露離職一事，梁卓然稱與律政司司長鄭若驊意見不一。

於刑事檢控科服務25年的梁卓然，近年處理不少公眾關注案件，包括佔中9子案及7警案等。據了解，梁卓然今（31日）向同袍發出電郵透露離職一事。

梁卓然於電郵中表示，與律政司司長鄭若驊，就刑事檢控科工作上意見不一致，一直未能改善，並不利於刑事檢控科的暢順運作，故決定離開25年的工作崗位。

近年律政司多名較資深檢控人員相繼離職或退休，去年初副刑事檢控專員許紹鼎突然辭職，現轉為私人執業，近月於高等法院擔任暫委法。副刑事檢控專員黎婉姬、高級助理刑事檢控專員李鏡鏞和單偉琛均已相繼退休，黎及李亦轉為私人執業。

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記者：林育慧

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