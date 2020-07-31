【立法會選舉】譚耀宗稱延期為健康　不排除人大常委會添加議程

港府決定將9月立法會選舉押後一年，將會交全國人大常委會理真空期問題。全國人大常委譚耀宗表示，下月會議的議程不涉及香港，但不排除議程日後會增加。

下次人大常委會將於下月8至11日舉行。譚耀宗估計，人大常委會收到特首請求後，便會加緊相關工作，按照相關法律去解決立法會真空期事宜，相信人大常委會會積極跟進，現階段未能回應，是否需要人大釋法，去解決新一屆立法會議員任期問題。

譚耀宗同時身為民建聯會務顧問，他強調民建聯所有參選人已報名，並開始選舉工作，但現時沒有人認為疫情能夠在9月紓和，直言押後選舉是因為出於市民、工作人員的安全。

基本法委員會副主任譚惠珠認為，政府決定延後選舉是合情、合理、合法，直言香港是負不起，如期進行選舉而出現疫情爆發的代價，強調現時海外亦有押後選舉的例子，甚至押後無期，而香港則訂明延期一年，給予充足時間準備選舉公平問題，引用《緊急情況規例條例》亦符合法例及公眾利益。

她認為，《立法會條例》只能延遲選舉14天，但不斷推遲14日會添不明朗因素，政府應有穩定環境處理疫情，而且由第六屆議員召開緊急會議，亦有司法覆核的可能，所以由人大幫忙較合適。

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責任編輯：陳宛彤