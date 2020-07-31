【颱風路徑】預測路徑不用看外國氣象網站?　本地電腦預報系統即時知移動路徑【附連結】

▲ 香港天文台今晚（31日）8時40分發出三號強風信號。（陳靜儀攝））

香港天文台今晚（31日）8時40分發出三號強風信號，即香港近海平面處現正或預料會普遍吹強風，持續風力達每小時41至62公里，陣風更可能超過每小時110公里，且風勢可能持續。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚（31日）至明日（8月1日）與香港保持500公里或以上距離，詳情即看：【風暴消息】天文台晚上8時40分發出3號強風信號 但改發8號風球機會較低

每次「打風」，市民都會關心其路徑，何時最接近香港，或者會有更高的風暴信號，很多港人都會參考外國的氣象預報網站，其實天文台都有自家製的本地電腦預報，可以一覽當日及未來10日的天氣變化，包括預測即將形成的熱帶氣旋及其移動路徑，使用方法與Windy.com等氣象網站類似。天文台前台長岑智明去年在其個人社交平台都曾向市民推介「睇電腦預報可以睇哩個！」

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天文台一直解釋，美、歐、日的電腦預測模式，不同數據分析和運算方法有分別，令預測結果可以有極大不同，且當預報時間愈長，不確定性亦會增加，建議市民「不要跟車太貼」。

天文台在「氣象冷知識」頻道中，亦曾分析超級電腦預報的準確度問題，超級電腦雖然神速，但是初始數據不同，各國運算方程式亦有差異，計算出來的預測，到三數天之後，變化已可以好大。

▲ 有關電腦預報系統截圖，使用方式與外國的氣象網站相似。

不少市民都關注，為何今次直接發出「三號風球」而不是「一號」，天文台解釋即看：【天氣預測】天文台非首次直接發出三號風球 對上一次於2000年發生

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記者：伍瑋瑋