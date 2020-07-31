【新冠肺炎】上水屠房8月1日凌晨零時起　只准病毒檢測結果呈陰性者進入屠房範圍

▲ 上水屠房8月1日凌晨零時起，只准病毒檢測結果呈陰性者進入屠房範圍。（陳靜儀攝）

食環署今日（31日）表示，由於上水屠房近日出現數宗新冠肺炎個案，食環署決定，自明日（8月1日）凌晨零時開始，只會准許病毒檢測結果為陰性的人士進入屠房範圍。署方強調，活豬供應不受影響。

署方指，已為在上水屠房工作的政府人員及持份者，包括營運者、入口商、買手及運輸公司，安排進行新冠肺炎病毒病檢測，除昨日（30日）公布的3宗初步確診個案外，所有其他檢測結果均為陰性；上水屠房現時累計共有10宗個案，包括7宗確診個案及3宗初步確診個案。

食環署發言人強調，市民無須擔心屠房屠宰的肉類的食用安全，根據現有的科學資料及世界衞生組織（世衞）的意見，人類不大可能從食物感染新冠肺炎，市民不大可能透過屠房屠宰的鮮肉染病，但提醒市民處理生熟食物前後洗淨雙手、生肉及內臟要與熟食分開處理、徹底煮熟食物、避免食用生或未經煮熟的動物等，以保障食物安全。

在疫情期間，上水屠房一直要求所有工作人員遵從個人防護設備指引，並採取以下防疫措施：

在其入口處裝設兩部紅外線體溫監測儀，確保只有體温正常的人士方可獲准進入屠房；

要求所有人士身處屠房範圍時須時刻佩戴口罩；

要求所有人士保持社交距離，避免聚集；

提供酒精搓手液，並提醒所有人士保持雙手清潔；及

提醒所有工作人員須注意個人衞生，如發現身體不適，應從速就醫及不應上班。

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記者：陳曉瑩