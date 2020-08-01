【新冠肺炎】伊利沙伯醫院及屯門醫院各有確診病人離世　累計29宗死亡個案

▲ 伊利沙伯醫院有一名有長期病患的79歲男病人離世。（資料圖片）

伊利沙伯醫院及屯門醫院發言人今日（1日）公布，各有一名確診2019冠狀病毒病的病人離世，包括一名有長期病患的79歲男病人（確診個案：2896），居於慈民邨民裕樓，他於7月27日因咳嗽入院接受治療；另外屯門醫院的89歲女病人（個案編號：2705）亦有長期病患，她是屯門新墟康和護老中心院友，於7月26日因發燒入院接受治療，令該院舍累計有2人離世。

兩名病人的情況持續惡化，醫院就病人的病情與家屬溝通，家屬同意若病人情況再轉差時，不為病人施行心肺復甦術。伊利沙伯醫院的病人延至昨晚（7月31日）11時44分離世，屯門醫院的病人延至今日凌晨零時20分離世。

院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。 連同上述個案，至今共有29名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

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責任編輯：陳子謙