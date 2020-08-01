【風暴消息】天文台料日間維持三號強風信號　間中有大驟雨及狂風雷暴

▲ 天文台料日間維持三號強風信號。（程志遠攝）

三號強風信號現正生效。天文台預測該熱帶低氣壓正逐漸遠離本港，並將於中午前後在海南島南部登陸，但其外圍雨帶仍持續影響華南沿岸，本港普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。天文台料三號強風信號會在今日日間大部分時間維持，改發八號烈風或暴風信號的機會較低。

天文台預料，三號信號會在今日大部分時間維持，吹清勁至強風程度東至東南風，初時離岸及高地間中吹烈風。多雲，有狂風驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約30度。海面有大浪及湧浪。市民應做好適當防風措施，遠離岸邊，停止一切水上運動。

與熱帶低氣壓梳關的外圍雨帶，正影響華南沿岸。位於南海中北部的熱帶氣旋會在今明兩日移向海南島至北部灣一帶，早上會在本港西南約500公里掠過。預料華南沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海面有大浪及湧浪。預料活躍偏南氣流會在下週初至中期為廣東沿岸帶來不穩定天氣。隨著副熱帶高壓脊向西伸展，下週後期廣東沿岸驟雨減少。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：林卓昕