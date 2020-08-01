【新冠肺炎】新增16間食肆曾有確診者到訪　有患者單日訪9間餐廳包括文華東方酒店、海港城

▲ 有患者單日訪9間餐廳。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，衞生防護中心公布確診患者最新行蹤，昨日（31日）新增16間食肆曾有確診人士到訪，遍佈港九新界，其中有一名患者單日到訪多達9間餐廳。

據衞生署衞生防護中心公布，個案編號2990於7月23日確診，性別女性，年齡57歲，據報有病徵但資料未有詳述，屬本地感染個案。報稱住處為將軍澳都會駅7座 及黃大仙翠竹花園9座。根據衞生防護中心公布確診患者最新行蹤，該名患者於7月29日單日曾到訪9間餐廳，行蹤遍佈港九新界，當中包括文華東方酒店文華廳、黃大仙翠園、K11蓮苑等。

據衞生防護中心的更新，再有16間食肆曾有確診者到訪：

港島（報告日期/ 曾有涉及個案 最後到訪的日期 相關確診/疑似個案編號）：

中西區 安蘭街 Ryota Kappou Modern 27/07/2020 #2651

中西區 文華東方酒店文華廳 29/07/2020 #2990

中西區 八達大廈 大快活 30/07/2020 #3158

九龍（報告日期/ 曾有涉及個案 最後到訪的日期 相關確診/疑似個案編號）：

油尖旺 新港中心大食代 27/07/2020 #2790

深水埗 美孚新邨 美心 MX 28/07/2020 #2869

深水埗 長沙灣廣場 潮濠城 酒樓 29/07/2020 #2990

黃大仙 黃大仙中心北館 翠園 29/07/2020 #2990

油尖旺 K11 蓮苑 29/07/2020 #2990

油尖旺 海港城 Amelia 29/07/2020 #2990

油尖旺 海港城 唐人館 29/07/2020 #2990

油尖旺 國際廣場 炊公館 29/07/2020 #2990

九龍城 The Argyle 十字冰 室 29/07/2020 #3067

新界（報告日期/ 曾有涉及個案 最後到訪的日期）：

西貢 都會駅 泰巷 29/07/2020 #2990

西貢 都會駅 豪宴酒家 29/07/2020 #2990

沙田 新城市廣場 Shake Shack 29/07/2020 #3067

沙田 新港城中心(3 期) 海記魚蛋粥麵 29/07/2020 #3067

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：林卓昕