【揮別賤男】渡邊杏難容丈夫不忠辦妥離婚手續　狠撇東出昌大獨力湊年幼子女

▲ 渡邊杏與東出昌大辦妥離婚手續。

現年32歲的日本男星東出昌大在今年1月被踢爆偷食現年22歲的嫩星唐田英里佳，而且不倫已發展3年之久。

事件爆出後，雖然太太渡邊杏與東出昌大育有三名子女，分別4歲的雙胞胎女兒及2兩歲多的兒子，不過渡邊杏對丈夫出軌零容忍，即提出分居趕東出昌大出家門，暫時阿杏獨力湊三名年幼子女。東出昌大一手破壞大好家庭。

日本《週刊文春》今日（8月1日）率先爆料指，東出昌大與阿杏現已辦妥手續，正式離婚，二人將向外公開消息。

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▲ 東出昌大在2017年拍《睡著吻別 醒來抱擁》時，與較阿杏年青12年的嫩星唐田英里佳展婚外情。

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渡邊杏不靠父蔭

現年34歲的日本女星渡邊杏可說苦命，或也因此從小培養出來。雜誌模特兒出身的渡邊杏，在2007年參演電視劇《天國與地獄》成為演員。在2013年，憑NHK晨間劇《多謝款待》人氣急升，逐步成一線女星。

她的父親是曾參演《最後武士》（The Last Samurai）、《潛行兇間》（Inception）等荷里活電影的著名影星渡邊謙。

不過，她初出道時沒提父親是誰，更刻意除去姓氏「渡邊」，只以藝名「杏」出道，在成名後才用回本來姓氏，所以她在藝能界發展並沒靠父蔭。

▲ 阿杏憑實力成為日本藝能界一線女星，完全沒靠父親幫助。

母親出賣阿杏

當時她不提此猛料父親，因為父母在2005年離婚時對簿公堂時，父親被指控曾與9個女性發展不倫關係。最後，渡邊謙勝訴，離婚後立即與演員南果步結婚，並且不再支付子女的贍養費。

另外，渡邊杏的母親由美子被指控借下數億巨債。因此渡邊杏在高中時輟學打工，替母親償還債務。

可是，渡邊杏雖然為母親還清債項，可是由美子死性不改，由美子在3年前請律師向阿杏索取12億日圓（約8,520萬港元），渡邊杏決定斷絕與母親金錢往來。

可是由美子「發窮惡」出賣女兒，公開聲稱女兒的男女關係複雜，曾指阿杏當年常被前公司的經理人性騷擾，經理人更逼杏與前足球員中田英壽上床，幸好中田英壽拒絕接受此不道德行為。而渡邊杏後來亦因此跳槽到現在的公司TOP COAT。

阿杏果斷揮別賤男

愛情方面，渡邊杏在2013年演《多謝款待》與同劇的東出昌大拍拖，在2015年1月1日正式登記結婚。一對金童玉女，在2016年5月16日誕下一對雙胞胎女兒。在2017年，11月初誕下一子。

殊料恩愛夫婦的表面藏暗湧，在今年1月，東出昌大被媒體揭露在太太懷兒子時，背妻偷食女演員唐田英里佳出軌，而且不倫戀長達3年。

東出昌大形象插水，在今年3月他為出軌一事於傳媒面前鞠躬道歉，可是當被問到愛太太還是小三？他竟沉默了十數秒，然後表示不想傷害妻子拒絕作答，意即較愛小三，此舉令大眾對他徹底失望。

東出爆出偷食後，心死渡邊杏立即要求分居，據說曾有朋友勸她給丈夫一次機會，但阿杏拒絕。分居期間，阿杏委託律師辦理離婚，而東出曾想回家但被杏拒絕，到今日二人已辦妥離婚手續。

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