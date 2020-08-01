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【新冠肺炎】飲食業及零售業工會指保就業計劃非直接幫員工　促盡快成立失業援助金

社會 10:38 2020/08/01

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

食肆由昨日（31日）起只能早、午餐堂食。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，不少食肆和零售商舖因收入大減被迫結業。有飲食業及零售業工會指，受疫情影響，不少從業員被要求放無薪假，保就業計劃的援助，非直接給予僱員，要求盡快成立失業援助金。

飲食業職工總會主席郭宏興今早（1日）在一個電台節目表示，疫情期間業界經營情況嚴峻，有員工在2月至5月無工開，要向僱主借錢養家，更多人要放無薪假，又未能領取資助。他又說，政府的保就業計劃未能直接惠及員工，即使僱主有申請補助，也不能保障員工有工開，要求政府直接向僱員發放津貼。

稻苗學會主席徐汶緯則形容飲食業處於生死邊緣，即使早午市恢復堂食，生意都跌7至8成，若情況無改善，估計會出現結業潮，據他所知，截至6月已有約1500間食肆結業。他又指，雖然大部分業主願意減租，但業界欠租情況仍嚴重，呼籲僱主收到保就業援助金，要按承諾支付僱員薪金。

零售、商業及成衣總工會總幹事張麗霞表示，市民消費意欲低，疫情對鐘錶珠寶業有很大打擊。她指出，大部分零售業員工靠佣金維持生計，部分員工只得底薪，甚至未達最低工資，又指保就業計劃有漏洞，公司會解僱薪金較高的員工，轉請薪金較低新人，促請政府設立失業援助金。

 

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責任編輯：陳子謙

新冠肺炎疫情 零售 保就業 經濟 就業 鐘錶 無薪假

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