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【新冠肺炎】林鄭月娥承認防疫措施有時或有疏漏　對禁堂食引基層不便感「非常不好意思」

社會 11:09 2020/08/01

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林鄭月娥表示，對於出現全面禁堂食措施生效首日的情景，感到「非常不好意思」。

政府7月29日全面禁止食肆堂食，措施生效一日後，又決定昨日（7月31日）恢復早、午市堂食。行政長官林鄭月娥表示，對於出現全面禁堂食措施生效首日的情景，影響基層市民，尤其是建築工人在中午炎熱天氣下，未能在較涼快的地方用膳，感到「非常不好意思」，故7月30日早上已決定調整措施。

林鄭月娥今早（1日）出席一個電台節目時說，希望大家諒解，不能百分百掌握防疫措施效果，有時會有疏漏，但政府會勇於改善。她提到，7個月以來每次推行減少社交接觸的措施都面對很多考慮，飲食業的情況特別困難，因為香港有很多「無飯家庭」，都要在外解決一日三餐問題，她承認今次在公共衞生、企業和市民承受能力之間未能做好平衡。

對有人批評政府政策朝令夕改，林鄭月娥說，過去一年經常出現這種聲音，當政府按部就班，就被人指是「擠牙膏」；如果當局從善如流，又會人被說成「朝令夕改」。她強調，最重要是以市民利益為依歸，呼籲市民放下分歧、同心抗疫，遵照政府的防疫抗疫要求，強調「任何公共衞生工作無市民支持，無可能做得到」。

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記者：陳子謙

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