【BB大晒】古巨基為囝囝避疫不出家門　好老闆基仔安排所有員工在家工作

▲ 古巨基夫婦以孩子的健康為優先。

古巨基在今年1月「升呢」成為新手爸爸，有鑑於新冠肺炎疫情影響，古巨基和太太Lorraine選擇為囝囝Kuson閉關，約近半年沒有踏出家門，把可能感染新冠肺炎的風險減至最低。

近日古巨基透過網上直播接受嫻媒體訪問透露，他日疫情過後「出關」的必做清單。

【古巨基當爸】基仔太太默默做背後女人逾20年 Lorraine棄高薪全心成就丈夫事業

▲ 古巨基一家三口。（取自古巨基IG）

【留家抗疫】古巨基留家慶祝結婚周年 164天沒出家門：Kuson的健康比任何事都重要

閉關避疫近半年

古巨基由於家中多了一位小生命，基仔夫婦以孩子的健康為優先，堅守連續沒確診日達到24日才會出關，在家中自我隔離接近半年，就算結婚6周年，也只留在家慶祝。

近日古巨基接受傳媒訪問時表示有朝一日疫情過去，一家出關後的首要活動，是希望帶同Kuson一起到夫妻過去定期去靜修的寺廟。

彿心老闆允員工在家工作

古巨基與太太及囝囝留在家中自我隔離外，由於疫情第三波爆發，古巨基考慮到旗下設計公司同事的安全，亦安排員工在家工作。

▲ 古巨基閉關期間主要用網上視訊與外界通話。（取自古巨基IG）

古巨基曾在個人社交媒體表示隔離其間一直留在家中管理公司，而工作上的會議均以視像通話進行。

基仔更呼籲巿民不能掉以輕心，因為新一波疫情確診數字每天都創新高，大家盡量減少社交活動多Stay home，繼續戴好口罩及勤洗手。

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