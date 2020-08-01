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【搵女友論】中大生分析揀女友標準　一個原因月入2萬屋邨妹勝6萬名校女

親子 11:26 2020/08/01

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

一名中大生分析揀女友標準，指月入2萬的屋邨妹勝過6萬名校女。

不少女生希望能嫁入豪門成為少奶奶，選擇男友時會考慮對方的家境或收入，收入愈高、出身愈好，就是「筍盤」。不過其實男方同樣會看女方的家境，日前有中大畢業生發帖勸喻師弟要找有家底的老婆，一句「中產出身」惹來網民抨擊。昨日（31日）有另一位中大生反駁其師兄的觀點，分析月入2萬屋邨妹勝6萬名校女的原因，暗串師兄「你識咁諗人，人哋都識咁諗你」。

一名中大生於Facebook專頁「CUHK Secrets」中以「溝個2萬月入嘅屋邨妹點都好過6萬中產DGS」為題，分析揀女友標準。中大生表示，因畢業於名校的女生對生活的要求較高，懂得享受生活，即使與名校女生一起可共同成長、致富，惟壓力亦會隨之而來。

買樓需購買豪宅

中大生立刻舉例說明，

你買樓個陣就知，你想買個御龍山2房(980萬)？唔好意思人地厭太細太遠，最後你會被說服買灣仔囍滙2房(1,600萬)

相反，月入2萬的屋邨妹要求不高，「御龍山都開心滿足到不得了！」

買車需購買歐洲名車

不只買樓，甚至買車的時候，也會面對同樣情況，

你唔好諗住買豐田Camry, 寶馬1系, 平治A Class喎，人哋爸爸揸開寶馬M5, 保時捷Panamera呢種級數嘅車，你唔係諗住買平價車掛？

而屋邨妹家中本來沒有車，只是一架普通車她就很滿足。

大時大節購買名貴禮物

除了買車買樓以外，其次送禮物方面也是一大挑戰，中大生指，名校女的父母會送她名牌手袋，蛋糕亦會到半島、四季等著名酒店購買，「你諗住買地鐵站果啲俾佢？不要傻了。」

要知道自己的能力 不要不自量力

中大生最後提醒男生們，「你識咁諗人，人地都識咁諗你，冇咁大個頭唔好戴咁大頂帽。」另外還要知道自己的經濟能力，不要一心只想高攀富貴，最後只會落得不自量力的下場，

如果你本來有錢，與名校女有一樣的價值觀，輕鬆買豪宅、歐洲名車、法國名牌手袋，如果唔夠錢嘅，不如唔好咁快就學識睇人唔起，屋邨妹好失禮你？

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責任編輯：王明芳

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