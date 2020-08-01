【社區播毒】大叔長期赤裸上身拒戴口罩　將軍澳街坊：送他口罩拿木棍攻擊

▲ 將軍澳一名大叔長期赤裸上身、拒戴口罩，有街坊送他口罩被木棍攻擊。

本港近日疫情嚴峻，不少港人都做足防疫措施，政府亦已實施「口罩令」，但街上仍有部份人拒戴口罩。有將軍澳居民發帖，指社區有一名男士長期不戴口罩，曾有人送贈口罩給他遭到粗言穢語辱罵，大叔更拿起木棍攻擊。

拒戴口罩木棍攻擊途人

有女網民在Facebook群組「將軍澳主場」上，提醒街坊提防一個長期拒戴口罩的男子。樓主指出，將軍澳明德、和明、煜明的居民，應該都對該名大叔不陌生。

根據帖文，男子長期不戴口罩，又不穿上衣到處走。曾有人好心提醒他戴口罩，甚至想將口罩免費送給他，他就對人粗言穢語，甚至以木棍攻擊。除了不戴口罩，這位男士亦經常摷垃圾桶，弄至滿地垃圾卻又不清潔。最令人樓主害怕的是他有時會騷擾女士：

最過分係每次佢企係街，行過就騷擾女士：「跟你返屋企、嫁給我好不好」，說話極其難聽。

樓主曾報警處理，但沒有改善，因此提醒附近的街坊見到一定要遠離。

街坊表示「由細見到大」

帖文引起將軍澳街坊討論，有人指由小時候已常見到大叔。不少人分享經歷，有人的母親被他言語上性騷擾，亦有人表示「次次離遠就嗌我，唯有扮聽唔到見唔到」。街坊指他經常都自言自語，以粗口罵周圍的人，甚至有時會「鬧空氣」。有人目擊他在商場及屋苑空地的柱磨背脊，奉勸大家行過時，不要觸摸任何柱，「除非你想碰到佢啲汗、皮屑同細菌」。

有住在他隔離單位的網民留言，指他其實有兩個哥哥，一個與他同住，約10年前過身，另一個哥哥就住在對面單位。他表示，自從大叔同住的哥哥離世後，他性格開始變得奇怪。但聽他近日與哥哥對話，認為他無精神問題：「唔知點解做埋呢啲討人厭嘅行為，仲成日摷到成個走廊都係垃圾」。

有網民希望大家對他多點包容，只能夠自己出入時小心一點。

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責任編輯：王俊賢