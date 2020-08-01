【立法會選舉】林鄭：從不因怕輸押後選舉　信外國不會用核子手段制裁香港

▲ 特首林鄭月娥昨宣布將立法會選舉押後一年（資料圖片／曾耀輝攝）

政府宣布援引《緊急情況規例條例》將立法會選舉押後一年，至明年9月5日舉行。特首林鄭月娥早上出席電台節目時再強調，叫停選舉是艱難決定，但最重要是考慮市民健康，當中並無任何政治考慮，指政府從來不會因為怕輸而阻礙選舉進行，相信押後選舉有民意基礎。

林鄭月娥以去年11月區議會選舉，指政府明知建制派會輸，但不會不選，又留意到有民調結果顯示，超過一半受訪者都贊成押後選舉。

她表示，《緊急法》賦權特首在緊急情況下，維護公共安全及公眾利益，指政府應有膽色運用權力，而不是因為不想承擔而有權不用，如選舉安排能有更大靈活性及手段，可在較封閉情況下讓市民投票，即使一年後不幸地再面對疫情，較有條件考慮可繼續舉行選舉。

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至於應如何處理立法會「真空期」問題，林鄭月娥表明，《基本法》69條已規定，每屆立法會是四年，「緊急法不能凌駕基本法」，承認政府的確無辦法自行處理有關問題，故向中央提交緊急報告，國務院回覆指人大常委會稍後會作決定，個人認為未來一年應讓現屆立法會繼續運作。

對於4名現任立法會議員，在選舉主任裁定提名無效，未來一年若延續現任期，該如何處理。林鄭指出，那是兩套不同制度，選舉主參考今日情況下，裁定4人不符合資格，但另一方面他們仍是現任議員，「不能入場參選，不等於不能做現屆議員」。她強調，香港是高度重視法治地方，若有人不滿行政機關決定，可在司法機關尋求裁決。

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在政府宣布押後選舉後，美國發聲批評，林鄭就相信，西方國家不會利用金融制裁的「核子手段」制裁香港，如個別國家要暫停引渡協議都無辦，認為如有國家因為一個地區首長，保護自己國家安全及市民健康而實施制裁，需要對國際交代。她強調，在疫情下押後選舉的國家較沒有押後為多，希望外國國家可「擺事實、講道理」。

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責任編輯：李淇