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【亞博方艙醫院】亞博社區治療設施今日中午正式啟用　病格設備曝光

社會 11:54 2020/08/01

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

亞博社區治療設施今日中午正式啟用。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，亞洲博覽館社區治療設施今日（1日）中午12時正式啟用，主要接收18至60歲的新冠肺炎患者，醫管局預計今、明兩天會接收約20至30名病人，之後會陸續增加，暫時不會接收醫院的病人。

【新冠肺炎】亞博「方艙醫院」最快48小時內啟用　首階段可供500病床主力收治18至60歲病人

場館有2個公共空間，放置電視及沙發。（陳永康攝）

天水圍醫院急症科顧問醫生李立業指，今天啟用的亞博1號場館社區治療設施，及稍後啟用的2號展館，支援人手全部由醫管局聯網調配，未有涉及由中央派員協助。問及中央派遣來港的內地核酸檢測先遣隊員，會否到亞博協助，李立業指暫時未能回答。

每個病格設有書桌、儲物櫃、枱燈等。（陳永康攝）

醫管局首階段會在亞博1號展館開設500張病床，入住的患者會按性別劃分，每張病床有隔板分隔，場館亦有2個公共空間，放置電視及沙發；每個病格則設有書桌、儲物櫃、枱燈等。設施會接收輕微穩定的確診者，直至化驗結果轉爲陰性並完全康復。

醫管局安排傳媒參觀亞博館醫社區治療設施．（陳永康攝）

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責任編輯：陳子謙

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