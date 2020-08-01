【港區國安法】政府通緝6名流亡人士　羅冠聰：離港後已與親人斷絕關係 

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消息指，警方正通緝6名在海外的港人，包括前香港眾志常委羅冠聰、前本土民主前線召集人黃台仰等，稱他們涉嫌違反「港區國安法」。特首林鄭月娥表示，國安法實施一個月以來，基本上已建立執行機制，但不便透露執法的詳細情形，總之是依法辨事。

林鄭月娥早上出席電台節目時指，近年見到有青年出現非常錯誤的觀念，以為反對政府或抗拒中央是一條出路，她說這不是出路，香港在「一國兩制」之下，有很多發展空間，但如果違反「一國」原則，或者踐踏「一國」底線，恐怕前景堪虞。

【港區國安法】羅冠聰、黃台仰等6流亡人士 涉違港區國安法被通緝

身在英國的羅冠聰於社交網站表示，不知道自己的「罪名」是甚麼，但認為「欲加之罪，何患無辭」，又強調主張香港應有民主、自治；外國應對中港侵害人權官員制裁等立場不會改變。

羅冠聰又表明，自己所有在海外的倡議工作，都是以個人身份而行，並無與任何人有政治聯繫，也沒有受薪或收受任何利益。他說，離港後已沒有聯絡親人，在此亦正式與他們斷絕關係，不再往來，未來會在能力範圍內保障自己的安全。

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責任編輯：李淇