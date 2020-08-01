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【新冠肺炎】消息：本港今日新增逾100宗確診個案 　連續11日破百宗

社會 12:35 2020/08/01

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

消息指，本港今（1日）日新增逾100宗確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，昨錄121宗確診病例，本地佔118宗，是連續第10日過百，累計3,273宗，包括一宗疑似個案，另有90多宗初步確診。消息指，本港今日（1日）新增逾100宗確診個案，即連續第11日確診數字破「百」宗，當中包括一名已離職的順豐速運機場行李寄存及送遞客戶服務員，詳情即睇：【新冠肺炎】順豐一名機場行李寄存員工確診　最後上班日為7月25日

近日多宗個案涉及長者，䘙生防護中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

僱主亦可備存值勤員工的名單和聯絡資料，以便中心盡快進行接觸者追蹤的工作。另一方面，鑑於近日確診個案急增及流行病學調查需時較長，為避免未能在當日新聞稿的附件提供準確資料，早前起已簡化個案的流行病學關連備註，涉及十宗確診個案或以上的大型群組和個案編號可參閱專題網頁的「2019冠狀病毒病的本地最新情況」。

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記者：陳子謙

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