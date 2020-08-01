22泛民議員批交權中央處理立法會「真空」問題　湯家驊：人大有必要釋法

▲ 湯家驊。（資料圖片）

政府宣布援引《緊急情況規例條例》將立法會選舉押後一年，並提請中央政府協助，人大常委會將開會處理立法會「真空期」問題。

22名民主派立法會議員，發表聯署聲明，批評有關措舉政府做去，指立法會選舉屬本地自治範疇，尋求人大為立法會未來一年一鎚定音，是動搖高度自治的憲制根基。聲明又質疑，林鄭月娥的押後選舉的理由，包括競選活動限制、票站及投票風險等，都可因應疫情循本地法律層面作特別安排，如召開立法會緊急會議審議立法。

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而行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，《基本法》規定立法會任期每4年一屆，如人大常委會必須處理有關立法會議員的任期問題，便要釋法，包括真空期是否由現屆議員延任，或成立新的立法機關。

他說，現任議員包括早前被取消參選資格的議員，都有機會參與立法會的緊急會議，因為被取消提名資格只是涉及未來的選舉資格，並非現任議員資格。湯家驊表示，個人認為由現任議員延任是最接近本地法律的處理手法，在未來一年召開緊急會議。

經民聯立法會議員梁美芬則指，根據她判斷，特首會同行政會議以公共衛生角度作出延後選舉的決定，是經得起法律考驗。她強調，自己對建制派選情很有信心，有信心在立法會選舉拿到35至40個議席，相信推遲選舉並非考慮建制派選情，認為延期選舉不可以形容為褫奪投票，因疫情下可能有人未能返港投票。

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責任編輯：李淇