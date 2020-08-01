【新冠肺炎】環保署一名環境保護督察確診　於九龍灣南豐商業中心5樓工作

▲ 環保署一名環境保護督察確診，於九龍灣南豐商業中心5樓工作。（資料圖片）

環境保護署（環保署）今日（1日）得悉一名環境保護督察確診新冠肺炎。該名確診人員於九龍灣南豐商業中心5樓工作，日常負責外出調查投訴事宜及在辦公室撰寫報告，辦公室並不對外開放。該名人員的家人於7月27日確診，故他亦獲安排進行病毒檢測，昨晚（7月31日）接獲衞生防護中心通知確診。

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該名人員最近沒有外遊紀錄，於外出工作及在辦公室時均佩戴口罩。他最近一次在辦公室工作為7月16日。該名人員的工作地點已按照衞生防護中心指引，安排全面清潔和消毒，包括所有公用設施。

環保署在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入辦公室人士量度體溫、為屬下員工提供口罩及其他防護裝備，並要求員工在與人接觸及在公眾地方時必須佩戴口罩，亦加強工作環境的清潔消毒工作。

環保署會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒屬下人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，盡早求醫及通知署方。

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責任編輯：陳子謙