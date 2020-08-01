  • 27°C
香港時間 : 2020801日 (週六) 14:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【可疑信件】區議員揭發可疑「衛生署」信件　要求提供確診者行蹤疑借疫行騙

休閒 13:10 2020/08/01

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

有大埔居民收可疑「衛生署」信件，要求提供確診者行蹤。

近日有區議員接到查詢，有居民收到「衛生署」的信件，指住所同層有人確診，但失去聯絡，希望街坊如見到該單位人士可向一個手提電話報料。經區議員查詢後，相信有人利用疫情行騙或收數，提醒各位市民小心。

收「衛生署」信件要求提供確診人行蹤

大埔怡富選區議員任啟邦昨日在Facebook上公開借疫行騙或收數的最新手法。他表示，有富善邨街坊收到一封有「衛生署」標誌的信。內容指某單位住戶是肺炎確診者，但未能找到該單位的住戶，要求街坊提供該人的行蹤至「陳主任」，並附上一個電話。

TOPick向任啟邦查詢，他表示只雖然有一位街坊向他尋求協助，但該名街坊指同層亦有其他鄰居收到信件，相信是同層、同一走廊的單位都有收到。信件以白信封寄出，地址為手寫。信封上的地址正確寫上「善X樓」，但信件卻誤寫成「富X樓」。

信件錯漏百出　致電查詢態度不耐煩

任啟邦曾致電信件上的電話，並表明議員身份作出查詢。當他指出信件內的地址有錯，感受到對方「打個突」，再追問他所屬部門及職位，對方並沒有回答，只表示會直接聯絡事主來應付。他表示，之前曾與衛生署職員聯絡，對方態度友善，但這位「陳主任」明顯不耐煩，「態度麻麻」，更加確認是冒充。

信中共有6個錯處，總括如下：

  • 衛生署不會向外透露任何確診者的地址，這信是有違一般做法
  • 衛生署職員一般只會留辦公室電話，而非手提電話
  • 衛生署等政府部門的信件會有地址，這信沒有
  • 富善邨的樓宇名是善X樓，而不是富X樓，地址都錯
  • 最下一行「辨工」是錯，應該是「辦公」
  • 該信是由一個白信封寄出

任啟邦相信，以上信件是有人借疫情行騙或收數，不認為是衛生署的信件。他認為寄信人盜用政府部門身份，以及利用街坊對疫情的恐慌的行為無恥，又提醒街坊要小心處理，暫時未有報警處理。

【隔離生活】沙田區議員入住竹篙灣隔離營 9大Q&A解答入營前準備及細節

【齊心抗疫】為防疫圍封公園長凳卻屢遭破壞　區議員直接拆檯避免人群聚集

【神秘符號再現】柴灣區多個屋苑現奇怪「踩線」標記　有住客遭陌生人狂敲鐵閘

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐穎彤

相關文章

【神秘符號再現】柴灣區多個屋苑現奇怪「踩線」標記　有住客遭陌生人狂敲鐵閘
12:17 2020/07/23
【神秘符號再現】柴灣區多個屋苑現奇怪「踩線」標記　有住客遭陌生人狂敲鐵閘
【基層悲歌】清潔工冒染疫風險高溫打掃屢被投訴　區議員籲：請大家多一點體諒
18:32 2020/07/24
【基層悲歌】清潔工冒染疫風險高溫打掃屢被投訴　區議員籲：請大家多一點體諒
【隔離生活】沙田區議員入住竹篙灣隔離營 9大Q&A解答入營前準備及細節
11:11 2020/07/27
【隔離生活】沙田區議員入住竹篙灣隔離營 9大Q&A解答入營前準備及細節
網絡熱話 新冠肺炎 大埔 富善邨 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【最新調查】韓國加濕器殺菌劑致67萬人健康受損　料1.4萬人死於吸入霧化消毒劑
11:40 2020/07/30
【最新調查】韓國加濕器殺菌劑致67萬人健康受損　料1.4萬人死於吸入霧化消毒劑
【整蠱專家】曹查理因拍三級片不敢認張智霖舅父 曾月賺百萬卻慘輸千萬身家
12:33 2020/07/29
【整蠱專家】曹查理因拍三級片不敢認張智霖舅父 曾月賺百萬卻慘輸千萬身家
【公屋分戶】一家4口居3人單位不滿足　兩孩媽求教分戶排多間公屋捱轟
10:27 2020/07/31
【公屋分戶】一家4口居3人單位不滿足　兩孩媽求教分戶排多間公屋捱轟