【可疑信件】區議員揭發可疑「衛生署」信件　要求提供確診者行蹤疑借疫行騙

▲ 有大埔居民收可疑「衛生署」信件，要求提供確診者行蹤。

近日有區議員接到查詢，有居民收到「衛生署」的信件，指住所同層有人確診，但失去聯絡，希望街坊如見到該單位人士可向一個手提電話報料。經區議員查詢後，相信有人利用疫情行騙或收數，提醒各位市民小心。

收「衛生署」信件要求提供確診人行蹤

大埔怡富選區議員任啟邦昨日在Facebook上公開借疫行騙或收數的最新手法。他表示，有富善邨街坊收到一封有「衛生署」標誌的信。內容指某單位住戶是肺炎確診者，但未能找到該單位的住戶，要求街坊提供該人的行蹤至「陳主任」，並附上一個電話。

TOPick向任啟邦查詢，他表示只雖然有一位街坊向他尋求協助，但該名街坊指同層亦有其他鄰居收到信件，相信是同層、同一走廊的單位都有收到。信件以白信封寄出，地址為手寫。信封上的地址正確寫上「善X樓」，但信件卻誤寫成「富X樓」。

信件錯漏百出 致電查詢態度不耐煩

任啟邦曾致電信件上的電話，並表明議員身份作出查詢。當他指出信件內的地址有錯，感受到對方「打個突」，再追問他所屬部門及職位，對方並沒有回答，只表示會直接聯絡事主來應付。他表示，之前曾與衛生署職員聯絡，對方態度友善，但這位「陳主任」明顯不耐煩，「態度麻麻」，更加確認是冒充。

信中共有6個錯處，總括如下：

衛生署不會向外透露任何確診者的地址，這信是有違一般做法

衛生署職員一般只會留辦公室電話，而非手提電話

衛生署等政府部門的信件會有地址，這信沒有

富善邨的樓宇名是善X樓，而不是富X樓，地址都錯

最下一行「辨工」是錯，應該是「辦公」

該信是由一個白信封寄出

任啟邦相信，以上信件是有人借疫情行騙或收數，不認為是衛生署的信件。他認為寄信人盜用政府部門身份，以及利用街坊對疫情的恐慌的行為無恥，又提醒街坊要小心處理，暫時未有報警處理。

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記者：徐穎彤