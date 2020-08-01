【新冠肺炎】直銷中心累計10多人確診及初步確診　解構「Star Global」與亮碧思關係

▲ 旺角直銷中心累計10多人確診，原來該中心與著名公司亮碧思有關。

新冠肺炎疫情持續在香港蔓延，衛生防護中心昨日（31日）公佈一個新感染群組，為於旺角怡安閣直銷公司「Star Global」，共涉及6宗確診及至少5宗初步確診個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨在記者會上表示，直銷公司名字為「Star Global」，專賣紅酒、手錶及化妝品等，該中心於本月24日已通知公司進行大清潔，目前暫時關閉。

▲ 位於旺角怡安閣的直銷公司「Star Global」門面，該公司主要銷售多款紅酒及手錶。

直銷公司「Star Global」於本月30日有兩個確診個案，分別是第2546及3102號個案，昨日則新增4宗個案，分別為第3154、3165、3205及3224號個案。

據了解，位於旺角怡安閣的涉事直銷公司的門口均張貼出疫情通告，惟全由「Francine行政部」發出，提醒進入公司內需佩戴口罩及因疫情關係更改營業時間。

解構著名直銷公司亮碧思的關係

翻查資料顯示，原名「Star Global Group Holdings Limited」的明昇集團控股有限公司，今年3月已改名為「ALL STAR INTERNATIONAL」，這間公司及「Francine」均與著名直銷公司「亮碧思」有關。

「Francine」的董事是「亮碧思國際集團有限公司」及「亮碧思集團（香港）有限公司」「黃樹雄」（HUYNH Valery），染疫公司的登記地址亦與「亮碧思」相同，其公司網頁刊出「黃樹雄」為公司的總裁。

亮碧思著名的直銷公司，主要售賣名牌紅酒、貴價手錶及化妝品。官網顯示，亮碧思於新加坡、泰國、台灣、日本及澳洲等均設有公司。

內地設立多間分公司

綜合資料顯示，亮碧思旗下活躍於內地的公司名為「明昇」、「詩貝朗」、「卓越亞洲」、「百麗」及「勝利古堡」等等。該公司在於2005年開始於中國內地發展傳銷組職，不過隨著越多受害者揭發亮碧思負面銷售手法，內地警方連續多年打擊亮碧思，黃樹雄遂於香港註冊多間分公司，以同樣模式營運。

內地警方嚴厲打擊亮碧思違法傳銷

據內地媒體報道，早於2009年，內地警方已開始展開打擊及查出亮碧思，亦多次點名批評其傳銷手法違法，曾於2015年擊破亮碧思傳銷案，並拘捕7名犯罪嫌疑熱人，涉案金額超過千萬元人民幣。同年7月6日，央視《經濟半小時》亦播出打擊防範經濟犯罪行動系列的專題，內容圍繞揭秘亮碧思傳銷手法。

2017年，深圳福田警方偵破亮碧思在內地涉嫌組織及領導的傳銷公司，拘捕一名人士，涉案金額超過2億元人民幣。及後同年8月，國家工商總局曝光34個傳銷組織黑名單，其中就包括亮碧思。

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責任編輯：梁節儀