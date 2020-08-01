【離開大台】《後生仔傾吓偈》主持IG長文告別大台　羅詠怡：外面的世界也很精彩

▲ 羅詠怡宣布離開大台。

2018年，羅詠怡（Kosa）加入TVB旗下網上直播兼社交平臺 big big channel 和清談節目《#後生仔傾吓偈》，日前，羅詠怡（Kosa）在個人社交媒體長文宣布離開大台，更以長文寫下在TVB的點滴。

▲ 羅詠怡告別大台。 （羅詠怡IG）

【離開大台】74歲雪妮結束無綫23年賓主關係 《踩過界II》《食腦喪B》成告別作

IG長文告別

羅詠怡在IG分享多張在TVB的工作照片，並配文：「Sa姨又畢業了，⁣感謝公司這兩年的照顧⁣，合照和片段都成為珍貴的回憶⁣，畢竟半年前離開得太急⁣，還沒有好好道別就離開了⁣，幸運地還可以回來last day!⁣留下最後一次在4廠的紀念。」

羅詠怡感謝各位台前幕後：「感謝在公司工作的日子𥚃⁣，令我成長了很多⁣，並一步一步把我變得更好⁣，由一個不怎麼好看的女孩⁣，慢慢變成一個順眼的女孩⁣，謝謝給予的每一個機會⁣。」

▲ 羅詠怡人緣很好。 （羅詠怡IG）

【離開大台】李麗麗低調離開TVB 效力無綫32年將青春奉獻給觀眾

羅詠怡形容，最不捨是不能再和大家：「感謝一直以來合作過的台前幕後⁣，感謝你們會逗我笑和我聊天⁣，不能再和你們工作⁣，也是我最不捨得的一部分⁣，尤其後生仔傾吓偈的你們⁣，我一定一定會很想念的⁣，希望有機會我們偶然出來聚聚吧⁣。(今天行程太趕本來想逐個拍照)⁣⁣」

之後羅詠怡回憶過往點滴：「這段時間有苦有甜⁣，但一一都挑戰過去了⁣，不懂打機就去學打機⁣，不懂主持技巧就去努力惡補⁣，時一天內要學好一門手藝⁣，最後也都順利過關⁣，遺憾是未能做到什麼成名作⁣，還沒有好好學習更多⁣就決定離開了 。」

▲ 羅詠怡曾加入big big channel。 （羅詠怡IG）

她續指：「一個藝術院出來的學生⁣，自由意志是很重要的⁣，有些事情試過了就足夠⁣，希望將來仍能不忘初心⁣。」

最後，羅詠怡更公開職員證，再見這個充滿歡笑聲的地方，她透露未來動向：「將來方面，無論幕前還是幕後都有一些計劃⁣，離開了外面的世界也很精彩⁣，至於詳情在這裡就不多說了。」

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2