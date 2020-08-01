  • 29°C
香港時間 : 2020801日 (六) 14:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【離開大台】《後生仔傾吓偈》主持IG長文告別大台　羅詠怡：外面的世界也很精彩

娛樂 13:57 2020/08/01

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

羅詠怡宣布離開大台。

2018年，羅詠怡（Kosa）加入TVB旗下網上直播兼社交平臺 big big channel 和清談節目《#後生仔傾吓偈》，日前，羅詠怡（Kosa）在個人社交媒體長文宣布離開大台，更以長文寫下在TVB的點滴。

羅詠怡告別大台。 （羅詠怡IG）

【離開大台】74歲雪妮結束無綫23年賓主關係　《踩過界II》《食腦喪B》成告別作

IG長文告別

羅詠怡在IG分享多張在TVB的工作照片，並配文：「Sa姨又畢業了，⁣感謝公司這兩年的照顧⁣，合照和片段都成為珍貴的回憶⁣，畢竟半年前離開得太急⁣，還沒有好好道別就離開了⁣，幸運地還可以回來last day!⁣留下最後一次在4廠的紀念。」

羅詠怡感謝各位台前幕後：「感謝在公司工作的日子𥚃⁣，令我成長了很多⁣，並一步一步把我變得更好⁣，由一個不怎麼好看的女孩⁣，慢慢變成一個順眼的女孩⁣，謝謝給予的每一個機會⁣。」

羅詠怡人緣很好。 （羅詠怡IG）

【離開大台】李麗麗低調離開TVB　效力無綫32年將青春奉獻給觀眾

羅詠怡形容，最不捨是不能再和大家：「感謝一直以來合作過的台前幕後⁣，感謝你們會逗我笑和我聊天⁣，不能再和你們工作⁣，也是我最不捨得的一部分⁣，尤其後生仔傾吓偈的你們⁣，我一定一定會很想念的⁣，希望有機會我們偶然出來聚聚吧⁣。(今天行程太趕本來想逐個拍照)⁣⁣」

之後羅詠怡回憶過往點滴：「這段時間有苦有甜⁣，但一一都挑戰過去了⁣，不懂打機就去學打機⁣，不懂主持技巧就去努力惡補⁣，時一天內要學好一門手藝⁣，最後也都順利過關⁣，遺憾是未能做到什麼成名作⁣，還沒有好好學習更多⁣就決定離開了 。」

羅詠怡曾加入big big channel。 （羅詠怡IG）

她續指：「一個藝術院出來的學生⁣，自由意志是很重要的⁣，有些事情試過了就足夠⁣，希望將來仍能不忘初心⁣。」

最後，羅詠怡更公開職員證，再見這個充滿歡笑聲的地方，她透露未來動向：「將來方面，無論幕前還是幕後都有一些計劃⁣，離開了外面的世界也很精彩⁣，至於詳情在這裡就不多說了。」

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【離開大台】宋熙年約滿TVB離巢　口才了得卻從未獲派主持大騷
10:32 2019/07/30
【離開大台】宋熙年約滿TVB離巢　口才了得卻從未獲派主持大騷
【離開大台】傳梁嘉琪離開TVB轉行賣裙　元祖是非精只剩麥美恩主持《學是學非》　
12:30 2020/04/07
【離開大台】傳梁嘉琪離開TVB轉行賣裙　元祖是非精只剩麥美恩主持《學是學非》　
【離開大台】楊秀惠宣布離開TVB　榮升人母專注家庭寧賠錢提早解約　
13:07 2020/05/13
【離開大台】楊秀惠宣布離開TVB　榮升人母專注家庭寧賠錢提早解約　
【離開大台】劉江親述結束TVB賓主關係後去向　效力無綫38年劉老師：仲有團火
10:21 2020/01/13
【離開大台】劉江親述結束TVB賓主關係後去向　效力無綫38年劉老師：仲有團火
【離開大台】田蕊妮結束無綫12年賓主關係　傳阿田簽約古天樂旗下
15:52 2020/01/14
【離開大台】田蕊妮結束無綫12年賓主關係　傳阿田簽約古天樂旗下
＃後生仔傾吓偈 綜藝節目 正能量 網絡熱話 TVB 文娛藝術 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【最新調查】韓國加濕器殺菌劑致67萬人健康受損　料1.4萬人死於吸入霧化消毒劑
11:40 2020/07/30
【最新調查】韓國加濕器殺菌劑致67萬人健康受損　料1.4萬人死於吸入霧化消毒劑
【整蠱專家】曹查理因拍三級片不敢認張智霖舅父 曾月賺百萬卻慘輸千萬身家
12:33 2020/07/29
【整蠱專家】曹查理因拍三級片不敢認張智霖舅父 曾月賺百萬卻慘輸千萬身家
【公屋分戶】一家4口居3人單位不滿足　兩孩媽求教分戶排多間公屋捱轟
10:27 2020/07/31
【公屋分戶】一家4口居3人單位不滿足　兩孩媽求教分戶排多間公屋捱轟