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【產後修身】何超盈貼新相引網民討論　懷孕時身形暴漲疑現已成功修身

娛樂 15:51 2020/08/01

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

何超盈產後身形恢復理想。

賭王四房女兒何超盈有一段長時間沒有有在社交平台分享生活，但因近日網絡流行「Women Challenge」，何超盈就在個人instagram貼出她在2020年的社交平台首張照片。

何超盈自去年懷上女兒辛阡覓後，身材暴漲，發福不少，即使誕女兒後仍花了一段時間才回復苗條。

而在她今次上載的最新黑白照內推測，拍照時何超盈正在睇時裝展或參加派對，而她身材纖瘦，有V型瘦臉，像是已回復至懷孕前的模樣，引起網民討論她是否已修身成功。

但另外有網民認為這張照片只是舊照。事實近期受疫情影響，似乎未必有可能有大型時裝展舉行。不過在近期參加派對，卻非完全沒可能。

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何超盈的新相引起網民熱議。（Instagram圖片）

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何超盈於2018年年底公開與男友辛奇隆的戀情，19年3月懷孕，女兒在8月出世。

何超盈懷孕期間已很少分享照片，而她的身材亦因懷孕而暴漲，當時網民就驚嘆她的身形像是陀有「十兄弟」，並指她一定非常幸福，吃下很多補品才會胖成這樣。

何超盈懷孕時身材暴漲。（Instagram圖片）

今年初，何超盈在Instagram亦有分享一家人新年倒數的照片，當時的她亦已清減不少。

而在上月她出席賭王的喪禮中，其身材已較懷孕時消瘦。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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