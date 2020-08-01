【重新出發】羅志祥借生日暗示復出試水溫　小豬IG發文：thanks for your support

▲ 羅志祥41歲生日希望新開始。

台灣藝人「小豬」羅志祥與內地網紅周揚青的9年情因男方出軌而告終，周揚青催毀方式的分手令羅志祥的名聲一落千丈，近乎停工狀態，演藝事業可說全毀。

近日，羅志祥借41歲（7月30日）在IG發文，暗示希望重新出發。

小豬在生日後一天低調發文，一張單人照片以鴨舌帽遮蓋半張臉，並配文：「新的ㄧ天，thanks for your support@henryholland，Stay Safe 。」

【小豬出軌】羅志祥發7千字懺悔文開打賞功能 小豬兩天輕易賺10萬人民幣

▲ 一年前小豬生日派對。（取自羅志祥IG）

昔日生日派對熱鬧

其實在周揚青撕破小豬的假面目前，一班以小豬為首的「Party Boy」經常舉行派對。

在1年前，小豬的生日派對更在經理人小霜的安排下，在台灣KTV包廂舉行生日派對，當時出席人數近20人，與今年形單影隻成很大對比。

【小豬出軌】羅志祥520發7000字長文 向相戀9年周揚青道歉：對不起我錯了

▲ 小豬形象一落千丈。（取自羅志祥IG）

小豬在IG的限時動態分享自己練習乒乓球的影片，並寫道：「練習，還有一個月的時間，準備比賽了。」

正當大家好奇小豬的比賽時，小豬表示：「大家不要緊張，素地（是的），偶素（我是）參加社區盃的 ，不素（不是）專業的比賽。」

看來在停工的日子，小豬找到樂趣。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF