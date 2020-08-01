【新冠肺炎】台灣今增7宗確診創解封後單日新高　陳時中：5大場所即起強制戴口罩

▲ 台灣今增7宗確診創解封後單日新高。

台灣中央流行疫情指揮中心今（1日）公布當地最新疫情，今日單日新增7宗確診個案，包括6宗境外輸入及1宗不明感染源頭個案，創解封單日新高，疫情至今累計474人確診。因應台灣境內接連有3宗不明感染源頭個案，中央流行疫情指揮指揮官陳時中公布最新口罩政策，規定在電梯、補習班、電影院、K書中心（即補習中心）、KTV（即卡啦OK)等5種密閉空間場所一律必須戴上口罩。

指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案皆為男性，年齡由20多歲至70多歲，入境日介乎7月15日至7月30日，發病日則由7月10日至7月31日。個案發病前活動地分別為菲律賓、瓜地馬拉等地。其中一名瓜地馬拉籍的男子因工作前往台灣，有出示3日內的陰性檢測結果，於7月26日進入台灣境內後開始輕微喉嚨痛，隨即於檢疫旅館自行隔離，及後30日喉嚨痛症狀愈來愈明顯，最後今日確診。

指揮中心今公布最新戴口罩政策，指揮官陳時中表示，在電梯、補習班、電影院、K書中心、KTV等5種密閉空間場所，不論是否維持社交距離，一律務必要戴口罩。現場有記者問到，是次推出最新口罩政策是否代表疫情有可能擴大，陳時中表示，主要是因為看到「大家都幾乎不戴口罩了」，而氣氛上好像沒令市民感受到危險性，因此決定把「一定要、最好要」戴好口罩的地方都標示出來。

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責任編輯：林卓昕