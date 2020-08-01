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【新冠肺炎】全港12個公眾街市明起陸續提早1小時關閉　進行深層清潔消毒工作

社會 15:36 2020/08/01

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食環署轄下12個公眾街市將陸續提早1小時關閉，作清潔消毒。（政府新聞處提供）

食環署表示，鑑於近日疫情嚴峻，為保障街市檔戶及市民的健康及安全，正進一步加強抗疫防疫措施，以及陸續安排轄下街市進行深層清潔消毒工作。在未來數天，12個位於港島、九龍及新界區的公眾街市，將陸續提早1小時關閉，於下午7時開始清潔消毒。署方亦會在街巿外圍及附近街道深層清潔，預計需時約4小時。

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西灣河街市、鵝頸街市、彩虹道街市、新墟街市於明日（2日）提早關閉；鴨脷洲街市、石塘咀街市、青衣街市、聯和墟街市於下周一（3日）提早關閉；柴灣街市、黃泥涌街市、香車街街市、寶湖道街市於周二（4日）提早關閉。

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食環署發言人說，九龍區6個人流較多的街市已安裝體溫探測系統，食環署亦會陸續在其他人流較多的街市安裝體溫探測系統，及在部分街市安排員工以手提體溫探測儀為顧客量度體溫。

署方又表示，已加強街市公用地方及設施的清潔及消毒工作，亦有向轄下街市檔戶派發外科口罩及消毒搓手液，並於街市範圍內放置消毒搓手液供市民使用。另外，會按實際需要為部分街巿購置水冷移動式空調機，改善街市空氣流通。

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責任編輯：陳子謙

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