【立法會選舉】董建華：押後選舉是嚴肅決定　相信港府經深思熟慮

▲ 全國政協副主席董建華。（資料圖片）

政府宣佈押後原定於今年9月舉行的立法會選舉，至明年9月5日舉行。全國政協副主席、前特首董建華發聲明，對政府決定表示充分理解和尊重，指選舉是選民行使政治權利的重要體現，受到基本法所保障，而特區政府有責任和義務，確保選舉在公平公正、安全有序的環境之下進行。

董建華指出，目前全球受到疫情影響，多個國家包括英國、意大利和澳洲，都宣布押後地方選舉。當下本港正受到第三波疫情的衝擊，每日確診數字過百，未知何時見頂。在如此嚴峻情況下，各項大型活動均會影響市民大眾健康和安全。

【立法會選舉】林鄭：從不因怕輸押後選舉 信外國不會用核子手段制裁香港

【立法會選舉】林鄭月娥傍晚6時宣布押後立法會選舉 消息：暫停DQ提名無效參選人

他相信，押後立法會選舉是嚴肅的決定，特區政府一定是經過深思熟慮、細心衡量過各種因素之後所作出的最合適安排，並且合理合法，又相信社會各界會支持有關決定，並致力在疫情之後，確保明年立法會選舉順利進行。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：李淇