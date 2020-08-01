【直銷中心群組】央視節目揭「亮碧思」傳銷真相　受害人：個個都傾家蕩產

▲ 央視節目揭「亮碧思」傳銷真相。

新冠肺炎疫情持續蔓延，昨日（31日）旺角怡安閣直銷公司「Star Global」至今累計有17人染疫。翻查資料，該公司與著名直銷公司「亮碧思」有關。亮碧思曾被央視節目踢爆以層壓式傳銷手法行騙，更有內地人因此傾家蕩產。

為提升級別傾家蕩產

央視節目《經濟半小時》曾深入研究亮碧思的行銷手法。2013年，曾有過百內地人去到亮碧思的銅鑼灣公司追討。其一名受害人表示：

好多親戚在這裡傾家蕩產，負債幾十萬、上百萬的都有，就都是借高利貸啊，賣房啊，通過好多手段搞錢來。

據了解，受害者大多經親友介紹，要繳納上千元買亮碧思的產品，之後又被勸說參加以銷售產品為目標的課程，繳納上萬元成為經銷商。公司主要售賣精油、奶粉、紅酒及護膚產品。

經銷商需要發展下線，招攬新人加入，讓自己的級別可以提升，以得到更多佣金。亦有人向親友借錢，投入大量大錢購買「大單」，以晉升級別，最終血本無歸。

受害者：接受4天洗腦培訓

內地一名受害者張先生表示，他們是以「來港考察生意」及「免費旅遊」等理由來港，但一去到香港就被帶到指定地點，展開長達4天的洗腦培訓。

他指出，洗腦培訓由下午2點半持續到晚上1點半，「讓你精神非常混亂」，而且有上百人不斷向參加者洗腦，指投資這項生意可以賺到3.75億人民幣，又指只要去到特定級數，每個月就可以月入上百萬。當他們回到內地後，洗腦課程亦會持續：

就怕你冷靜下來，知道這個生意是騙人的。

張先生提到，他一開始會信任這檔生意，是因為看到身邊原本不富裕的人搖身一變成為老闆。他們買豪車、住豪宅，在亮碧思的頭銜為「侯爵」、「伯爵」及「公爵」。但張先生慢慢發現，這些「老闆」其實也是在傳銷組織的誘導下透支信用卡，更表示：「我那一批來到這裡的個個都傾家蕩產」。

香港夫婦被判6年有期徒刑

亮碧思在內地多個分支機構，特別在珠三角地區規模龐大，所有省份的受害者有幾十萬名。

為打擊亮碧思傳銷集團，韶關警方於2013年鎖定名叫「輝哥」及「明姐」的一對香港夫婦。有報料人指出，他們會帶內地人到香港，新參加者必須購買數千元至數萬元人民幣不等的產品，並叫他們介紹親朋好友入會。

當地公安最終14名被告抓獲歸案，傳銷組織在韶關只有1,241名亮碧思傳銷組織會員，直接或間接收取的傳銷資金數額達6,800多萬元人民幣。14名被告人最終被判2年6個月至6年不等有期徒刑，並罰款10萬至30萬元。其中香港夫婦為主犯，判處6年有期徒刑。

據了解，亮碧思（俗稱LB或DCHL）目前仍以 「FRANCINE」、「FC明昇集團」、「BV集團」及「DC盛朗集團」等名稱繼續在港經營。

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責任編輯：王俊賢