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【新冠肺炎】明愛一名內科醫生初步確診　曾接觸病人工作期間戴外科口罩

社會 16:53 2020/08/01

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，明愛醫院有一名醫生初步確診。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（1日）再新增125宗確診個案，連續第11天「破百」；其中1宗是英國輸入個案，而79宗與其他個案相關，當中62宗涉家庭、朋友聚會；另外45宗沒有明顯源頭。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，明愛醫院有一名醫生初步確診。

何婉霞交代疫情時表示，截至早上9時，醫管局共接獲呈報168宗個案，過去24小時，再多5名病人離世，至今有31位病人離世。

截至早上9時，有107名確診者康復出院，至今有1179人在17間醫院和鯉魚門隔離設施留醫，其中37人危殆、44人嚴重，1,101位其餘人士情況穩定。公立醫院正使用1236張負壓病床及656間負壓病房，使用量分別是77%和80%。

何婉霞續提到，亞博的社區治療設施今午已接收病人，今日會接收約20至30人、鯉魚門隔離設施亦接收了200位病人；亦有300位較病情較穩定確診者，已安排進入二線隔離病房。未來醫院會接收病情較嚴重病人。

何婉霞特別提到，明愛醫院有一名內科男醫生初步確診，其一位同住家人昨天確診，目前未知詳細資料。她稱，該名醫生今早因喉嚨病，不舒服到急症室求醫，目前醫院已進行接觸追蹤，明天會補充。醫生最後上班日是昨天（31日），其間有接觸病人，工作都是照顧住院病人，包括診症及身體檢查等，但工作期間有戴外科口罩，亦有注意手部衛生。

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記者：李淇

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