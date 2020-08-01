【直銷中心群組】旺角直銷公司「Star Global」新增7宗個案　 累計17人染疫

▲ 旺角亞皆老街怡安閣地下的直銷公司「Star Global」，再多7宗新增個案。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（1日）新增125宗確診個案，連續第11天「破百」；其中124宗屬本地感染，1宗是輸入個案。本地個案方面，79宗與其他個案相關，當中62宗涉家庭、朋友聚會；另外45宗沒有明顯源頭。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代有關情況。

張竹君指，上水屠房再多3人確診（確診個案：3277、3278、3279）；而位於旺角亞皆老街怡安閣地下的直銷公司「Star Global」，再多7宗新增個案（確診個案：3295、3320、3321、3326、3350、3368、3369）。她表示，昨日經調查後找回相關個案，錄得10宗個案，加上今日新增7宗個案，累計17宗，大部分都是員工，只有一至兩名是員工的緊密接觸者。

她又指，直銷公司進行培訓當日有20多人，屬高危人士，當中有很多人都沒有戴口罩，至於所在的地庫有100多人，由於爆發嚴重，所有人都要接受檢疫。她說，患者大多20至30歲女士，病症輕微，各自有較不少活動，容易繼續傳播。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙