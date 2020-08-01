【新冠肺炎】張竹君：目前個案數字由高處滑下　防疫措施未見明顯成效

▲ 張竹君（左）表示，暫時個案數字由高處滑下，但仍然超過100宗，所以仍未見到防疫措施有明顯的成效。（陳永康攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（1日）新增125宗確診個案，連續第11天「破百」；其中124宗屬本地感染，1宗是輸入個案；79宗與其他個案相關，當中62宗涉家庭、朋友聚會，另外45宗沒有明顯源頭。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代有關情況。

【新冠肺炎】本港今日新增125宗確診個案 連續11天確診破百

張竹君表示，暫時個案數字由高處滑下，但仍然超過100宗，所以仍未見到防疫措施有明顯的成效，即使社交距離措施有成效，由於病毒潛伏期長，仍要觀察多一至兩星期，加上基數大，若某些個案去過多人的地方，就有機會再大爆發。她又指，近日的個案即使在7月尾確診，病人仍有聚會、BBQ等活動，都會影響防控措施，

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙