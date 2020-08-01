【直銷中心群組】旺角直銷中心累計17人確診　解構「亮碧思」等級架構

▲ 旺角直銷中心目前累計有10多人確診，其中心與「亮碧思」有關，原來成為經銷商有分等級。

新冠肺炎疫情在本港肆虐，衛生防護中心昨日（31日）公佈一個新感染群組，為於旺角怡安閣直銷公司「Star Global」，至今有累計有17人染疫，翻查資料顯示，原來「Star Global」與著名直銷公司「亮碧思」有關。

「亮碧思」著名的直銷公司，主要售賣名牌紅酒、貴價手錶及化妝品。官網顯示，亮碧思於新加坡、泰國、台灣、日本及澳洲等均設有公司。

不過，早於2013年便有內地人來港報案，指「亮碧思」以傳銷的方式騙取財產。警方調查後發現，大部分受害者經親友介紹來港，繳交數千元來港參觀亮碧思的產品，後來被勸說參加銷售課程，被親友們連番轟炸及洗腦，最後支付數萬元成為經銷商。

解構「亮碧思」等級架構

而亮碧思需要透過「經銷商」需尋找下線，以幫助招攬更多新人加入該公司。經銷商從低至高逐級分為「爵士」、「伯爵」、「準侯」、「侯爵」、「公爵」、「勛爵」及「尊爵」的等級，等級愈高，獲得的佣金愈多。首次加入只需支付5000元港幣成為「爵士」，晉級至「伯爵」則需62,569元港幣，而成為「侯爵」則需推薦5人成為「伯爵」，且連續3個月做滿100萬港幣業績。

以為是賺錢卻墮入騙局

內地媒體央視在2015年播出節目《經濟半小時》，內地不少人來港報案，指原本以為參加「香港亮碧思活動」來港旅行，考察香港能夠賺錢的途徑。其中一名追討人張先生表示，受親友介紹前來香港，

一到香港就被安排上課，從下午兩點半開始，一直到凌晨1點半，不讓你有任何休息。

而且過程中有不少圍著前來上課的內地人，不斷疲勞轟炸他們，「幾十個人圍著你不停說，升級到41級（侯爵），每月可賺數萬元，晉級42級（公爵），月入數十至上百萬。」加上，他看見身邊出身一樣的朋友慢慢因參加活動而變得有錢，「上百個人都告訴你可以賺錢，我想好多人都會做出錯誤的決定。」

被洗腦後受害人借錢晉級至更高級別

然而，不少人不惜賣房、向親友及財務公司借錢，希望晉級至高級別，但張先生加入亮碧思後發現，所謂的「公爵」、「侯爵」在傳銷組織的誘導下，「靠著透支信用卡、欠著高利貸過著老闆式生活」，大部分經銷商不但沒有致富，更因為借錢欠債纍纍，傾家蕩產。

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責任編輯：王俊賢