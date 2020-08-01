【新冠肺炎】市民收假冒信要求提供確診者行蹤　張竹君澄清：不會出不知名信件

▲ 衞生防護中心今日澄清，衞生署不會以信件詢問市民有關追蹤和疫情的情況。（陳永康攝）

近日有市民收到假冒「衛生署」的信件，指同層有人確診，要求街坊提供確診人士的行蹤。衞生防護中心今日澄清，衞生署不會以信件詢問市民有關追蹤和疫情的情況。

大埔富善邨有街坊收到一封有「衛生署」標誌的信。內容指某單位住戶是肺炎確診者，但未能找到該單位的住戶，要求街坊提供該人的行蹤至「陳主任」，並附上一個手提電話。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在例行記者會上提到事件，表示衞生署不會以信件詢問市民有關追蹤和疫情的情況，一般會以電話通知確診者。

大埔怡富選區議員任啟邦亦曾了解事件，並指信中出現多個錯處，總括如下：

衛生署不會向外透露任何確診者的地址，信件有違一般做法

衛生署職員一般只會留辦公室電話，而非手提電話

衛生署等政府部門的信件會有地址，信件沒有

富善邨的樓宇名是善X樓，而不是富X樓，地址寫錯

最下一行「辨工」是錯，應該是「辦公」

該信是由一個白信封寄出

事件詳情：

【可疑信件】區議員揭發可疑「衛生署」信件 要求提供確診者行蹤疑借疫行騙

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記者：徐穎彤