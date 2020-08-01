【新冠肺炎】國家衞健委明派員來港協助實驗室工作　張竹君：更多檢測找隱性病人是好事

▲ 張竹君強調，根據目前本港的化驗能力，無法即時進行700萬人的檢測。（陳永康攝）

國家衞健委應特區政府請求，成立的首支「內地核酸檢測支援隊」的其中7名成員，明日（2日）來港協助開展實驗室工作。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，從公共衞生角度看，有更多檢測找到隱性病人，是一件好事，又指政府相關部門正進行有關工作，有詳情會適時公布。

她又提到，早前曾表示香港沒有條件進行全民檢測，是根據目前本港的化驗能力，無法即時進行700萬人的檢測，但如果有外來的協助，要等待詳細情況的安排，才可以決定。她又指，目前每日只可檢測1至2萬人，難以做到700萬人，但大型檢測針對某些地區或人群，或有可能。

被問到內地來港協助檢測人員需否有健康碼或接受檢疫，張竹答回覆指：

我相信係豁免（檢疫）啩，如果唔係佢咪要做一輪檢疫先可以工作囉。

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記者：陳子謙